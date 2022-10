Tânărul de 23 de ani care a reuşit să plece cu maşina poliţiei şi să oprească şoferi în trafic după ce a furat cheia din camera de audieri a Biroului Rutier din Sibiu, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Citeşte şi: Un individ a furat o mașină de poliție și s-a plimbat beat prin Sibiu cu ea – A oprit oamenii în trafic și s-a dat drept polițist

La data de 22 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sibiu a dispus arestarea preventivă a persoanei în cauză pentru 30 de zile.

Cercetările în acest caz vor continua sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt, uzurparea de calități oficiale, conducerea unui autovehicul având acest drept suspendat, conducere sub influența alcoolului, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.