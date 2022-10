Când răsuflă ușurați mirii? Ei, bine, cu siguranță, atunci când găsesc o sală unde pot organiza petrecerea în cinstea celei mai fericite zi din viețile lor. Iar când locația aleasă este perfectă, totul devine mai ușor. Pentru restul detaliilor – decor, mâncare, muzică, producție foto-video – se găsește rezolvare de la sine. La The Harmony din Cristian, fără doar și poate ești câștigat, fiindcă acolo găsești tot „meniul” într-un singur loc pentru evenimentul perfect: locație, mâncare, aranjamente florale, decorațiuni și coregrafie pentru dansul mirilor, de toate se ocupă The Harmony.

The Harmony, situată în localitatea Cristian, la o aruncătură de băț de Sibiu, este una dintre cele mai noi săli de evenimente din județ. Cu o capacitate de 360 de persoane, sala este perfectă pentru ocazii precum nunți, botezuri, aniversări și petreceri corporate. The Harmony este o afacere de familie care, deși s-a deschis doar anul acesta, a putut să ofere weekend de weekend bucurie oaspeților.

Nunta perfectă la The Harmony

Mirii știu poate cel mai bine că emoțiile, dar și stresul, sunt la cele mai înalte cote înainte de pregătirea marelui eveniment. Găsirea unei săli unde să marcheze această zi este poate cel mai dificil detaliu. Dar, de când s-a deschis The Harmony, parcă totul este mai simplu. Fiind o afacere de familie, toți cei implicați în organizare își pun sufletul pe tavă astfel încât oaspeții să aibă parte de clipe de neuitat aici.

„Am marcat cel mai important moment din viața noastră și nu am fi reușit să îl facem atât de remarcabil fără ajutorul echipei The Harmony”, „Avem doar cuvinte de laudă pentru acest local. O locație elegantă, cu cei mai buni bucătari și ospătari”, acestea sunt doar câteva dintre cuvintele pe care le-au avut sibienii care și-au organizat, vara aceasta, evenimentul mult așteptat la The Harmony.