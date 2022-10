Intenția Primăriei de a introduce de la 1 decembrie taxe pentru parcarea supraterană din cartierul Hipodrom III stârnește controverse în rândul locuitorilor din zonă. Accesul în parcare este deocamdată gratuit, iar unii localnici spun că după introducerea taxei nimeni nu va mai folosi parcarea.

Parcarea este plină în această perioadă, spune Petruța, o angajată care se ocupă de curățenia din parcare.

„Lumea folosește parcarea. Majoritatea sunt din zonă, pentru că atunci când au făcut parcarea asta le-au luat parcările individuale. Deocamdată este la liber și oricine poate să intre. Din câte am auzit, ar fi gratis până la 1 decembrie”, ne-a spus Petruța, care speră ca odată cu introducerea taxei atât șoferii, cât și cei care se ocupă cu întreținerea clădirii să fie mai atenți la curățenie.

”Era aici un canal înfundat și toată apa era luată de oameni cu mașinile. Trei luni a durat să vină să îl repare. Poate când o să fie cu bani, fiecare o să fie cu parcarea lui, o să stea altfel situația”, a spus aceasta.

Localnicii vor să știe cum se vor face rezervările

Abonamentele și tariful de parcare pe care Primăria intenționează să le introducă la începutul lui decembrie urmează să fie aprobate într-o ședință a Consiliului Local. Sumele propuse au stârnit reacții diferite în rândul sibienilor. Unii susțin faptul că taxa este rezonabilă, iar rezervarea pentru locuitorii din zona Mihai Viteazu este o practică necesară.

„Parcarea ca și construcție este ok. Sunt mici detalii care ar trebui rezolvate, dar în rest este un lucru bun. Parchez aici de când au deschis-o, din ianuarie. Ca preț, cel care s-a vehiculat până acum este un preț rezonabil, la o parcare acoperită, eu zic că este acceptabil. Din câte am auzit eu, prețul este de 720 de lei pe an, adică 60 de lei pe lună, deci nu e un preț extraordinar de mare. În ultima perioadă, parcarea a fost tot mai aglomerată și probabil dacă vine iarna, va fi și mai aglomerată. Să vedem cum va fi cu locurile de parcare, după câte am citit și din câte am auzit din alte părți, vor fi undeva la 212 locuri cu rezervare și sunt curios cum se va rezolva problema rezervării”, ne-a declarat un localnic, Ovidiu.

Alți locuitori din zonă cred că odată cu introducerea unei taxe parcarea se va goli. „Nu bagă nimeni mașinile acolo acum, apoi dacă o să fie cu bani, nici atâta nu bagă”, spune unul dintre ei. „E bună parcarea pentru cine are bani”, spune altul.

Parcarea are o capacitate de 319 locuri pentru autoturisme, 22 de locuri pentru motociclete și 33 pentru biciclete și este deschisă de luni până duminică, în intervalul orar 00:00 – 24:00. Ea este destinată prioritar rezidenților care locuiesc în perimetrul delimitat de străzile Mihai Viteazu – Rahovei – Oștirii – Nicolae Iorga. De asemenea, poate fi utilizată și de către vizitatorii care se deplasează în alte scopuri în această zonă.

