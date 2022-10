În urma unui studiu internaţional au fost descoperite dovezi conform cărora un compus din veninul caracatiţei kaurna, cunoscută şi sub numele de caracatiţa sudică de nisip, ar putea încetini în mod semnificativ evoluția cancerului.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că veninul ar putea ajuta la combaterea rezistenţei la medicamente în cazul pacienţilor care prezintă mutaţia genei BRAF, o problemă întâlnită la aproximativ jumătate dintre cazurile de melanom, relatează Digi24.

Conduşi de cercetătoarea Maria Ikonomopoulou, oamenii de ştiinţă au testat proprietăţile antitumorale ale unei game de compuşi din venin reproduşi sintetic. “Am analizat compuşii veninului derivaţi de la diferite animale marine, însă peptida de la caracatiţa sudică de nisip din Australia s-a remarcat în mod specific prin capacitatea sa de a ţinti sigur şi eficient celulele melanomului cu mutaţii BRAF, la modelele pre-clinice”, a explicat ea, scrie Agerpres.

Se speră că aceste descoperiri vor oferi o bază pentru un tratament ţintit, mai puţin toxic, împotriva cancerului. “Este încă foarte devreme. Aceste constatări oferă însă speranţa că această peptidă de caracatiţă poate fi dezvoltată într-un tratament ţintit împotriva cancerului ce poate fi administrat în siguranţă şi în mod eficient chiar şi în doze foarte mari”, a adăugat cercetătoarea.

Ikonomopoulou a precizat că numeroşi pacienţi nu răspund la tratamentele existente contra melanomului cu mutaţie BRAF. “În timp ce terapiile direcţionate şi imunoterapia au rezultate îmbunătăţite, problemele actuale legate de toxicitate şi de rezistenţa la medicamente zădărnicesc în general succesul lor împotriva cancerului”, a explicat ea. “Cu toate că sunt necesare mult mai multe cercetări, studiul nostru arată că acest compus din veninul de caracatiţă are un puternic potenţial terapeutic”, a adăugat cercetătoarea. Oamenii de ştiinţă intenţionează, de asemenea, să afle dacă acest compus are potenţial contra altor tumori cu mutaţii BRAF, inclusiv cele de prostată şi de colon, dar şi împotriva cancerului pulmonar fără celule mici. Studiul a fost publicat în ediţia din octombrie a jurnalului ştiinţific British Journal of Pharmacology.

Ikonomopoulou a descoperit anterior că un anumit compus de la păianjenul australian cu pânză-pâlnie este foarte eficient în combaterea celulelor melanomului, dar şi în cazul celulelor prelevate din tumorile faciale care afectează exemplarele de diavol tasmanian.