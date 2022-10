Toți interlocutorii pe care premierul Nicolae Ciucă i-a avut la Bruxelles au subliniat susținerea de care România se bucură pentru a continua și finaliza procesul de aderare la Schengen.

Ciucă a disuctat la Bruxelles despre Schengen, MCV, PNRR, Republica Moldova și Ucraina, iar la sediul NATO a discutat aspectele legate de contextul de securitate, relatează Mediafax.

„În ceea ce priveșre Schengen vreau să vă spun că toți interlocutorii au subliniat susținerea de care România se bucură pentru a continua și finaliza procesul de aderare. Au fost ativități de evaluare. Comisia de Evaluare și-a desfășurat activitatea două zile luna aceasta în România, iar rezultatele sunt cât se poate de pozitive și asigură continuarea cadrului de evaluare și discuții în vederea clarificării oricărei probleme la nivelul oricărui stat membru Schengen, astfel încât atunci când va fi luată decizia în Consiliul JAI să putem să avem susținerea pe baza meritului de care țara noastră trebuie să se bucure și care trebuie să îi fie recunoscut pentru tot ceea ce a realizat astfel încât să îndeplinească toate cerințele”, a spus premierul.

Acesta a afirmat că este foarte bine cunoscut că în momentul de față sunt unele probleme care trebuie clarificate în relație bilaterală cu Olanda. În acest context, ministrul de Interne român l-a invitat la București pe omologul olandez.

„Au fost întreprinse demersuri și am arătat deschidere față de punerea la dispoziție a tuturor elementelor care sunt necesare pentru a finaliza aceste clarificări, a fost transmisă o scrisoare de invitare din partea ministrului de Interne la adresa ministrului de Interne olandez astfel încât o comisie, delegație care vrea să vină să își clarifice subiectele încă neelucidate să vină în țara noastră și să vadă la fața locului tot ce s-a întreprins și am convingerea că din tot ce am observat din întâlniri și din discuțiile avute, toate aceste chestiuni vor fi rezolvate în timp oportun”, a mai spus Nicolae Ciucă.

În cadrul întâlnirilor s-a discutat și despre ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

„În ceea ce privește MCV, am avut discuții care sunt legate de întreg procesul tehnic prin care s-au elaborat legile justiției, au fost discuții tehnice pe care domnul ministru Predoiu le-a purtat la nivelul Comisiei (…) și, de asemenea, sunt perspective pozitive, astfel încât României să îi fie ridicat acest capitol al Mecanismului de Cooperare și Verificare”, a mai spus Ciucă.