Anul acesta, colecțiile de Halloween din Promenada Sibiu aduc în prim plan strălucirea întunecată a ținutelor dark fashion într-o varietate de stiluri și croieli, alături de accesorii gotice și machiaje glam.

Zara a pregătit o colecție chic de bijuterii realizate din cristale fumurii și inspirate din repertoriul poveștilor de groază: coronițe cu șerpi pentru un look de Medusa, inele-păianjen și cercei-scorpion. Ținutele în negru strălucitor, desprinse din colecția principală, de o eleganță aparte, sunt reinterpretate în cheie gotică și completate de poșete și pantofi în nuanțe de argintiu și verde. Sunt piese cu viață lungă, putând fi purtate și în restul anului.

Sinsay propune ținute sexy în negru și portocaliu, alături de o serie de accesorii dark, în timp ce gama produselor de make-up abordează nuanțe de portocaliu intens, verde fosforescent, mov electric, roșu sângeriu și argintiu fantomatic.

La H&M anti-eroii din basme revin în atenție pe tricouri și bluze oversized. Dracula, Regina Malefică sau Gremlinii sunt pregătiți să sperie o nouă generație de fashionista. Scheleții și tușurile de ochi / mascara în nuanțe strălucitoare adaugă mister look-ului de sărbătoare.

Toate cele trei magazine au de asemenea și mini-colecții, dedicate copiilor, în care primează costumațiile fanteziste: marțieni și astronauți, prințese și vrăjitoare, fantome și scheleți, dragoni și supereroi.

Make-up glam pentru cea mai înfricoșătoare noapte din an

Sephora a pregătit cele mai cool produse de machiaj pentru a petrece cu stil cea mai înfricoșătoare noapte din an. Unul dintre produsele vedetă din acest an este paleta de farduri ultra glam Rose Metals by Anastasia Beverly Hills. Cele 12 nuanțe versatile complet noi, cu efecte mate, strălucitoare sau metalice și pigmenți puternici sunt tot ce ți-ai putea dori de la o paletă de make-up.

Magazinele Douglas le provoacă pe femei să încerce un machiaj horror: o combinație de craniu înfiorător și vampir cool cu ajutorul fardului lichid Holographic de la Cupio, Matte Crush Mono Eyeshaow de la Yves Saint Laurent, creionului de ochi Sigma Beauty și eye liber-ului kohl de la Gosh.

Nyx a dat deja startul competiției tradiționale de Halloween, cea în care reunește an de an cele mai creative look-uri artistry și în care le provoacă pe tinere să se transforme în personaje inspirate de colecția NYX Professional Makeup x Cirque du Soleil.

MAC Cosmetics a pregătit Halloween Tips&Tricks și le invită pe tinere la sesiuni online în care make-up artiștii MAC le arată cum orice look de zi poate fi transformat într-unul de Halloween, în câțiva pași simpli, cu produsele potrivite.