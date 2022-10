Un șofer de taxi ne-a semnalat faptul că în noaptea de miercuri (26 octombrie) spre joi un bărbat i-a furat tot ce avea în mașină. Aceasta se afla în parcarea blocului în care locuiește șoferul din cartierul Țiglari.

În imaginile surprinse de camera video instalată pe bloc se observă cum hoțul dă târcoale în parcare și studiază ’’terenul’’. Pentru câteva secunde, individul se plimbă câteva secunde și „se asigură”, apoi se îndreaptă spre taxi. Într-un final se decide să intre în mașină, de unde a furat bani, POS-ul și o pereche de căști.

„Mașina era în parcarea blocului în care locuiesc – imobilul B4. Am intrat în casă să-mi iau tableta și am uitat mașina deschisă. E prima data când cineva îmi fură din mașină în stilul acesta. Am depus plângere la poliție și urmează să atașez la dosar filmarea”, ne-a spus șoferul de taxi, Marius.