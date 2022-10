Rapid București primește duminică, 30 octombrie 2022, vizita celor de la CFR Cluj în prima etapă din returul SuperLigii. Confruntarea dintre cele două formații este programată pentru ora 21:00. Cele două echipe sunt despărțite de un punct în clasamentul primului eșalon.

Rapid ocupă locul doi în clasament, cu 29 de puncte. CFR Cluj se află pe poziția a treia, cu 28 de puncte, dar campioana României are două meciuri restante.

În runda precedentă, Rapid a terminat la egalitate scor 1-1 partida Farul Constanța. De cealaltă parte, formația pregătită de Dan Petrescu merge la București cu moralul ridicat. Etapa trecută, CFR s-a impus în derby-ul cu Universitatea, scor 1-2.

Cele două echipe s-au întâlnit în prima rundă din SuperLiga, pe 16 iulie 2022. CFR Cluj s-a impus în fața Rapidului. scor 1-0 grație reușitei lui De Sousa Matias.

CFR Cluj a jucat joi seară în grupele Conference League cu turcii de la Sivasspor. Clujenii au pierdut scor 3-0. Cu o victorie în ultima etapă din grupe, cu Ballkani, CFR ar merge în primăvara europeană, de pe locul 2 în grupă.

Rapid București este primul club din România care poartă numele unui sponsor privat la stadion. ”Casa” alb-vișiniilor nu se mai numește Stadionul Giulești – Valentin Stănescu, ci Superbet Arena – Giulești.

“Duminică ne așteaptă un meci dificil, deschis oricărui rezultat, din punctul meu de vedere. Va trebui să fim apți 100% atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Dacă vom repeta ce am făcut în meciul cu Farul, când am avut agresivitate pozitivă și dăruire, din primul până în ultimul minut, cred că vom reuși să câștigăm cele trei puncte. CFR câștigă campionatul de ani de zile datorită grupului, datorită stilului de joc. Ne va aștepta un meci foarte dificil, însă vom intra pe teren cu gândul de a câștiga. Sper că va fi un stadion arhiplin. Rapid are un obiectiv intermediar, acela de a intra in play-off. Deocamdată, ne gândim doar la asta”, a spus Dragoș Grigore, într-un interviu pentru Digi Sport.

Dan Petrescu după eșecul cu Sivasspor

“Eu nu sunt supărat pe jucători, sunt supărat doar pe rezultat şi pe faptul că nimic nu a fost în favoarea noastră în seara asta. Per total, meritam mai mult în cele două meciuri cu Sivasspor, iar cu Slavia poate nu meritam chiar 6 puncte. Deci asta e realitatea. Eu nu-mi reproşez nimic în această seară. Suntem la mâna noastră, trebuie să câştigăm ultimul meci şi ne calificăm în primăvara europeană. Dacă facem 10 puncte ar fi fantastic. Nu s-au mai făcut 10 puncte de mult într-o grupă europeană. Dar sunt în acelaşi timp conştient că va fi foarte, foarte greu cu Ballkani”, a adăugat Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, după meciul pierdut joi în Turcia.