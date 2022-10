Compania Națională de Administrare de Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis faptul că a doua secțiune a Autostrăzii A1 peste Carpați, între Boița (Sibiu) și Cornetu (Vâlcea), se află în etapa de proiectare. A început studiul geotehnic, după ce tocmai a luat sfârșit cel topografic.

Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare de Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin vocea coordonatorului de șantier al Asocierii Mapa – Cengiz, Bogdan Alexandru. Studiul geotehnic se va finaliza la începutul anului viitor, relatează Adevărul

După analizarea probelor, va fi conceput proiectul tehnic, pe baza căruia se va obține autorizația în urma căreia vor fi demarate lucrările.

Următoarele săptămâni va avea loc și diagnosticul arheologic al șantierului, fază în care nu sunt excluse surprizele, având în vedere că zona străbătută de Lotul 2 al A1 Autostrada Sibiu – Pitești este plină de vestigii romane și medievale.

Tronsonul în lungime de 31,33 de kilometri va cuprinde peste 50 de tuneluri și șase poduri, pentru care forajele ajung la adâncimi care depășesc 100 de metri, în Carpații Meridionali.

Contractul semnat la începutul lunii februarie, cu Asocierea MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., are o valoare de aproximativ 4,3 miliarde lei, fără TVA.

Durata de proiectare și execuție este de 68 luni, din care 18 luni sunt pentru proiectare, iar restul pentru execuție. Lucrările au o garanție de 10 ani.

Foraje pentru dimensionarea corectă a viaductelor, podurilor și tunelurilor

„În etapa de proiectare a secțiunii a doua a autostrăzii Sibiu – Pitești se fac foraje geotehnice în vederea dimensionării corecte a podurilor, pasajelor, viaductelor și a tunelurilor de pe acest lot de autostradă. În paralel cu aceste lucrări se realizează studiile topografice, precum și deminarea coridorului”, au menționat reprezentanții CNAIR într-o postare pe pagina de socializare, însoțită de explicațiile acordate de către coordonatorul de șantier.

Bogdan Alexandru a precizat: „Momentan, pe teren se desfășoară faza de studiu geotehnic. Faza de studiu topografic tocmai a fost încheiată. Probele care se recoltează de pe șantier sunt duse la laboratoarele din țară și sunt analizate. Urmează ca informațiile obținute să fie integrate de proiectanți în proiectul tehnic”.

„Studiul geotehnic finalizat pe mai bine de o treime. Cinci foreze la lucru”

Pe baza acestui document se va obține autorizația de construcție.

„Sperăm ca în cel mai scurt timp după aceea să intrăm efectiv la execuția autostrăzii. Momentan, studiul geotehnic în zonele accesibile este finalizat pe mai mult de o treime, urmând ca la începutul anului viitor să fie finalizat cât mai complet. Pe șantier suntem mobilizați foarte bine. Avem cinci foreze la lucru și se lucrează într-un ritm cât mai alert, profitând de vremea încă foarte bună de afară”, a detaliat coordonatorul de șantier Asocierea MAPPA – CENGIZ, Bogdan Alexandru.

Se așteaptă surprize… milenare

„Următoarele faze necesare proiectării și premergătoare autorizației de construire urmează să înceapă săptămânile viitoare și se referă la descărcarea și diagnosticul arheologic al șantierului”, a menționat reprezentantul constructorului.

Valea Oltului este plină de vestigii romane – parte din celebra linie de fortificații antice Limes Alutanus sau Alutan – graniția de est a Daciei Romane – linia de apărare construită de romani de-a lungul Oltului. Castrele erau amplasate pe malul Oltului, inclusiv în zona montană, de la Boița până la Racovița – Cornetu, în defileul în care se va construi Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Tot în această zonă încă mai există și vestigii medievale – rămășite ale celor două vămi dintre Ardeal (Transilvania) și Valahia (Țara Românească).

Cele mai mari foraje ajung la peste 100 metri

„Acest tronson de autostradă are o lungime de aproximativ 30 de kilometri, cuprinde mai mult de 50 de poduri, șase tuneluri și foarte multe lucrări de consolidare. Forajele efectuate au o adâncime variabilă: cele mai mari ajung la peste 100 de metri, în zona celor șase tuneluri de pe traseu”, a mai explicat coordonatorul de șantier, Bogdan Alexandru.

Pentru Lotul 2 Boița – Cornetu, din Autostrada Sibiu Pitești, s-a semnat al doilea cel mai scump contract din România, după secțiunea a treia din aceeași autostradă peste Carpați – care este în valoare de 5,32 miliarde de lei fără TVA.

Ambele tronsoane au și cele mai complexe lucrări.

Întregul proiect de infrastructură rutieră al Autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare totală de 13,56 miliarde de lei (fără TVA), fiind finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile (POIM și POT).