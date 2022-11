Oamenii de știință din Danemarcă au reușit să preia semnalele magnetice măsurate de stația spațială Swarm a Agenției Spațiale Europene și să le transforme în sunete. Rezutlatul a fost ”destul de înfricoșător”.

„Câmpul magnetic al Pământului ne protejează de radiațiile cosmice și de particulele încărcate transportate de vânturile puternice care se deplasează dinspre Soare, relatează Digi24.

Atunci când aceste particule se ciocnesc cu atomii și moleculele – în principal oxigen și azot – din atmosfera superioară, o parte din energia rezultată din coliziuni se transformă în lumina verde-albastră tipică pentru aurora boreală, care poate fi observată uneori de la latitudini nordice înalte”, precizează Agenția Spațială Română.

Aurora boreală oferă o modalitate de a vizualiza particulele încărcate de la Soare care interacționează cu câmpul magnetic al Pământului. În schimb, a putea auzi efectiv câmpul magnetic generat de Pământ sau interacțiunea acestuia cu vânturile solare este mai dificil.

