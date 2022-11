Cei care vor să închirieze un apartament în Sibiu și au animale de companie se confruntă cu problema proprietarilor care nu acceptă prezența acestora. Indiferent dacă este vorba despre un câine sau o pisică, cei care dețin apartamente și le oferă pentru închiriere nu sunt prea entuziaști ca viitorii chiriași să aducă animale.

Un cititor Ora de Sibiu, Marius Raulea, ne-a sesizat această problemă cu care se confruntă de mai bine de o lună de zile. Tânărul își dorește să închirieze un apartament împreună cu prietena sa, însă, din cauză că au o pisică, le este foarte greu să găsească. „Avem un motan cuminte, sterilizat, în vârstă de un an și două luni. ”Din cauza lui” nu ne putem muta, pentru că mai nou, peste tot, cei care închiriază apartamente scriu că nu acceptă animale de companie. Am auzit zvonuri cum că unii proprietari ar avea și ei animale de companie, însă nu vor să primească alți oameni cu animalele de companie, ceea ce este strigător la cer”, spune Marius.

Am sunat mai mulți proprietari de apartamente din Sibiu pentru a afla dacă sunt de acord să accepte chiriași care au un animal de companie. Le-am spus că suntem interesați de apartamentul lor, doar că am avea un câine de talie mică și am întrebat dacă acest lucru ar reprezenta o problemă. Cei mai mulți nu au fost de acord să închirieze – doar doi din cei șapte proprietari cu care am vorbit s-au arătat deschiși în ceea ce privește prezența cățelului, spunând că nu este nici o problemă. Au întrebat doar „cât este de mare câinele”.

Proprietarii se tem că li se strică mobila

Cei mai mulți proprietari se tem să închirieze apartamentele unor persoane care au animale de companie de frică să nu li se strice mobila sau alte lucruri din apartament. „Da, sunt foarte mulți proprietari care nu acceptă animale de companie. Este normal, dacă ai un apartament nou în care ai investit 20.000 euro nu vrei să aduci în casă un câine să roadă tot. Am închiriat un apartament de 800 euro unui italian care are câine. Proprietara avea un colțar de 4.000 euro, câinele l-a distrus. Nu toți se feresc, dar sunt mulți care au avut experiențe neplăcute și mi se pare absolut normal să nu fie de acord. Nu mi se pare o chestie de rasism sau discriminare”, spune agentul imobiliar Marius Paros.

Administratorul agenției imobiliare Oglan a observat că doar 15% dintre proprietari sunt dispuși să închirieze apartamentul unor persoane care au animale de companie. „Am observat și eu că există o reticență din partea proprietarilor față de potențialii chiriași care au animale, de obicei căței sau pisici. Dacă te pui de partea chiriașilor îi înțelegi că au animale dresate, mici, cuminți, nu fac mizerie, nu zgârie, dar am avut situații de apartamente noi cu mobilier nou în care efectiv se vedeau urmele lăsate de animale – mă refer la canapea și scaune zgâriate, mizerie lăsată de cățel prin casă, uneori chiar miros. Încă nu am ajuns la nivelul acela de înțelegere din partea proprietarilor”, spune Ionel Oglan.

O garanție mai mare poate duce la o înțelegere

Oglan spune că a observat că există o anumită tipologie a proprietarilor care acceptă animalele de companie. „Proprietarii care totuși acceptă sunt cei care au și ei animale de companie și știu cum stă treaba cu ele. Mai sunt cei care au apartamente de categorie medie, gen anii 1990 – 2000, care știu că apartamentul nu e foarte bine pus la punct și necesită renovare, deci pentru ei nu este o problemă”, declară acesta.

Uneori proprietarii și chiriașii ajung la o înțelegere – anume cei care au animale de companie plătesc la început două-trei chirii ca garanție. „De multe ori se face un compromis de felul acesta. Chiriașului nu prea îi convine, pentru că se adună – chiria, garanția, comisionul – și ies costurile foarte mari”, spune administratorul de la Oglan Imobiliare.