FC Hermannstadt s-a impus luni seară în deplasarea de la CS Mioveni, scor 2-0 după o primă repriză destul de echilibrată. În urma acestui rezultat, elevii lui Marius Măldărășanu rămân pe locul 5 în SuperLigă.

”Am tot spus, din punctul ăsta de vedere sunt restanțe acolo. Săptămâna asta se va plăti salariul pe septembrie. Cu banii pe anul ăsta stăm OK, dar rămân restanțele de anul trecut. Cred că se va rezolva cât de curând” a declarat tehnicianul formației sibiene, Marius Măldărășanu.

„A fost o primă repriză rea, dar în a doua repriză am schimbat bine, Oroian a intrat foarte bine și am fost mult mai mobili la mijlocul terenului. Am reușit să avem progresie și a venit și primul gol.

La 2-0, având o echipă cu calitate, le-am cerut să ținem de minge, să pasăm și să forțăm dacă găsim vreun dezechilibru. Cred că este un rezultat meritat, mai ales pentru repriza a doua. Consider că sunt 3 puncte bune, chiar dacă am jucat cu Mioveniul. Ne dau moral după parcursul mai puțin bun din ultimele etape”, a precizat Măldărășanu despre meci, la Orange Sport, relatează gsp.ro.

Baba Alhassan probleme medicale

„Are niște probleme medicale, astea se văd în joc, oscilează la antrenamente. Îl tot forțăm pentru că și-a pierdut ritmul și nu vrem să-și iasă din ritm. Credem în el în continuare, dar nu trece printr-o perioadă tocmai bun”.