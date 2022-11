În această vară, în urma unui accident petrecut în Parcul Sub Arini, Primăria Sibiu a cerut celor doi operatori care închiriază trotinete electrice, Lime și Bolt, să limiteze viteza în parcuri la 5 km/h. Operatorii s-au conformat, astfel că în parcurile Sub Arini, Astra, Tineretului și Ștrand, cei care folosesc trotinetele electrice nu pot circula cu viteză mare.

Am circulat cu ambele mărci de trotinete electrice în parcul Sub Arini pentru a ne convinge că limitarea vitezei funcționează. Când am mers cu o trotinetă Lime, viteza s-a redus automat odată ce am intrat în parc, după un semnal sonor scurt care a indicat că aceasta a început să frâneze până la viteza limită de 5 km/h. Spre deosebire de cei de la Lime, trotinetele celor de la Bolt nu au semnal sonor de avertizare înainte să reducă viteza.

Măsura este benefică pentru a-i încuraja pe sibieni ca în zonele aglomerate din parcuri să meargă pe jos, nu pe trotinetă. Numărul trotinetelor de pe alei și din jurul parcurilor a scăzut considerabil, semn că aceste zone sunt acum ocolite de cei care folosesc astfel de mijloace de transport. Problema e că la această viteză – la care te pot depăși cu ușurință atât cei care merg pe jos, cât și cei cu trotinete mecanice – mersul cu trotineta electrică în parc devine un adevărat test de echilibru.

Limitarea este benefică, viteza ar putea fi mai mare

Am stat de vorbă cu mai mulți sibieni care folosesc trotinetele electrice fie pentru a se deplasa mai rapid fără să folosească mijloacele de transport în comun, fie în scop recreativ. Părerile lor în privința limitării vitezei în parcuri sunt foarte bune – cei mai mulți consideră că în acest fel se pot evita accidentele. „Având în vedere că este un oraș mare, este normal să mergi cu 5 km/h în parcuri, deoarece la o viteză mai mare nu ești atent și există riscul de a-i accidenta pe cei din jur. Eu era s-o pățesc odată – era cât pe-aci să intre cineva în mine, noroc că am fost atentă și m-am ferit. În plus, prin parcuri circulă mulți copii mici, care sunt și ei neatenți”, ne-a declarat Mădălina.

Alte persoane sunt de părere că limitarea vitezei este folositoare în zona parcurilor, însă o creștere a vitezei nu ar pune în pericol pietonii. “Știu de limitare și că a fost legată de domnul acela care a murit în parc în Subarini. Mi s-a întâmplat să mi se limiteze viteza, da. Eu mergeam cu trotineta des la Facultatea de Drept prin parc când eram în anul I. Acum evit zona parcului și merg pe Strada Rennes, pe lângă cantină, însă nu am o problemă cu lucrul acesta”, spune Marius. El consideră că această măsură este bună, însă viteza de deplasare ar trebui să fie totuși mai mare. “5km/h e puțin. E o măsură benefică pentru cei care se plimbă prin parc, dar să nu fie chiar atât de încet. Și la 10-15km/h poți proteja pietonii din zonele aglomerate și poți ajunge și la timp la destinație”, adaugă acesta.