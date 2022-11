Personalul care a funcționat interimar la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Sibiu în perioada pandemiei a fost integrat pe secție. Numărul angajaților s-a dublat față de anul 2019, astfel că lucrurile stau mult mai bine decât în trecut. Cu toate acestea, Constantin Roșca, medicul șef al UPU Sibiu, consideră că „întotdeauna va fi criză de personal în sistemul sanitar”.

În anul 2019, înainte să izbucnească pandemia de coronavirus, 89 de persoane lucrau la UPU în Sibiu. Dar, fiindcă din 2020 presiunea pusă pe spital a fost extrem de mare, a fost nevoie de personal. Astfel, toți cei care în ultimii ani doi ani și-au desfășurat activitatea aici, au fost angajați. În prezent, personalul de la UPU este format din 182 de persoane. „Întotdeauna va fi criză de personal în sistemul sanitar. Din fericire, noi am reușit să integrăm în secția noastră tot personalul care a funcționat interimar pe perioada pandemiei. Sunt peste 80 de oameni care au rămas integrați în secție. Deficit încă mai avem, dar este mult diminuat față de ce a fost în 2019. Ca cifră exactă, în 2019 am fost 89, acum suntem 182, deci este un mare plus. Acesta e totalul personalului la UPU, brancardieri, infirmiere, asistenți, doctori, registratori, administratori”, a precizat Constantin Roșca, medicul șef UPU Sibiu.

Roșca spune că, în prezent, pe o tură lucrează nouă asistenți și trei medici. „La ora actuală lucrăm cu nouă asistenți pe tură. Am încercat luna asta, este prima, în care am intrat cu asistenți inclusiv pe mașina de descarcerare SMURD. Dorința noastră este să ajungem inclusiv pe mașină să lucrăm doar cu asistenți, să creștem prestigiul și acolo. La medici avem 20 de oameni, suntem trei medici pe tură, aș vrea să ajungem la patru medici pe tură. Toate aceste lucruri necesită în primul rând eforturi financiare. Dacă vom găsi bugetarea necesară pentru posturi, le vom scoate la concurs”, a adăugat șeful UPU Sibiu.