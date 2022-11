Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a fost modernizată printr-o investiție de 3,3 milioane de euro. Noua structură a Urgenței și-a triplat capacitatea de absorbție a pacienților, potrivit șefului UPU, Constantin Roșca, ceea ce înseamnă că timpii de așteptare vor fi mai scurți de acum.

Una dintre cele mai importante investiții în sănătate din județ, și anume modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, a fost finalizată. De miercuri, noua structură poate primi pacienții. „Este o investiție extrem de importantă nu doar pentru Spitalul Județean, ci și pentru pacienții din județul Sibiu și pentru pacienții din județele care accesează serviciile medicale ale Spitalului Județean Sibiu”, a spus Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, la inaugurarea noii structuri UPU.

Timpi de așteptare mai scurți la Urgențe – Sistem de ticketing și Computer Tomograf

Înainte de modernizare, oamenii care ajungeau la Urgențe trebuiau să aștepte într-un hol. Dotările erau minime, iar timpii de așteptare erau foarte mari. În vremea pandemiei, pacienții așteptau chiar și 10 ore să fie consultați. Acum, odată cu investițiile făcute în UPU, așteptarea va lua sfârșit. Nu va mai fi nevoie ca pacienții care necesită un consult cu Computerul Tomograf să fie cărați cu targa prin tot spitalul și până la Maternitate, fiindcă această procedură va putea fi realizată la UPU.

„Cei care ați mai fost în Spitalul Județean ați putut observa că o sală de așteptare în adevăratul sens al cuvântului nu exista pentru pacienți. Exista un hol, cu o toaletă. Acum avem o sală de așteptare dotată cu toalete pentru pacienți și toaletă pentru persoane cu dizabilități. Mai mult decât atât, în scurt timp vom avea instalat, este doar o chestiune de ordin tehnic, un sistem de Ticketing cu număr de ordine în funcție de tipul de urgență al pacientului. Ceea ce este extrem de important pentru pacienți, dar și pentru cadrele medicale care lucrează în această secție este faptul că începând de acum secția este dotată cu un Computer Tomograf (CT) pentru investigații de urgență. Înainte, știm cu toții, cu targa, pacientul era dus prin acel hol la CT-ul din clădirea Maternității. Din discuțiile cu colegii mei din spital, am înțeles că se pierdea uneori și o oră și se bloca practic pentru aceasta personal, brancardieri, infirmieri, ori în condițiile în care în spital se fac în această secție 50 de investigații CT pe zi credem că prezența acestui Computer Tomograf era absolut necesară pentru a scurta timpii de intervenție”, a spus Daniela Cîmpean în cadrul unei conferințe de presă organizată miercuri la inaugurarea Unității de Primiri Urgențe.

Sală de izolare și rampe de oxigen la fiecare pat

Odată cu modernizarea Urgenței, a crescut numărul paturilor de resuscitare. Până acum exista un sigur pat la UPU, iar în acest moment discutăm de trei paturi, investiție ce va avea ca efect salvarea vieților în situații critice. În premieră s-a creat și o sală de izolare pentru cazuri de risc infecțios sau contaminare cu substanțe chimice sau radioactive.

Spațiile au fost dotate cu climatizare. De asemenea, au fost montate rampe de oxigen la fiecare pat din UPU, dar și pe hol lângă rotondă, în cazul în care se deteriorează starea de sănătate a pacienților din sala de așteptate. „UPU Sibiu este printre puținele unități de acest gen din țară care au o astfel de stație de oxigen extinsă”, spune Cîmpean, președintele CJ Sibiu.

Preluarea pacienților din ambulanță se va face într-un spațiu închis, protejat, sub noua copertină, care la nevoie se va putea izola datorită ușilor de tip rulou. S-au creat culoare speciale pentru pacienții preluați cu targa, cât și pentru cei care se prezintă direct, existând astfel o mai mare ușurință pentru cadrele medicale în gestionarea fluxului de pacienți.

Totodată, registratura a fost extinsă de la un post la patru posturi, ceea ce înseamnă că se va scurta timpul de prelucrare a datelor și de completare a fișelor. În prezent, la UPU își desfășoară activitatea aproape 180 de persoane, iar suprafața secției a crescut de la 500 mp la aproape 900 mp.

Șef UPU: „Am ajuns la nivelul spitalelor private”

Șeful UPU, medicul Constantin Roșca, a precizat că despre modernizarea Urgenței se vorbește încă de acum zece ani. În prezent, secția poate fi comparată cu secțiile din spitalele private.

„Demersurile au pornit cred că cu vreo 10 ani în urmă. Am început cu o idee, era clar că trebuie să modernizăm, fiindcă unitatea noastră este singura unitate de profil din județ care poate prelua pacienții critici. Avem spitale la Mediaș, la Agnita, la Cisnădie, Spitalul Militar, dar tot ce este grav și major ajunge aici. Preluăm pacienții din județele limitrofe, din Alba, din Hunedoara, din Vâlcea, pentru anumite specialități pe care dânșii nu le au. Era obligatoriu să creăm un spațiu adus la nivelul anului 2022, în care să putem oferi tot ce se poate la nivel de performanță tuturor pacienților. Ce a fost făcut aici a ajuns la nivelul spitalelor private, pentru că noi întotdeauna suntem într-o concurență directă cu spitalele private. Pacientul care vine aici vrea aceleași condiții pe care le-a văzut la un spital privat și din partea personalului vrea aceeași atitudine și sper să ajungem și la nivelul acesta de performanță din partea noastră”, a spus Constantin Roșca, șeful UPU Sibiu, în cadrul conferinței de presă la inaugurarea Unității de Primiri Urgențe.

„În spitalele private se tratează cazurile până la un anumit moment, până când devin critice. De când devin critice, spitalele private trimit pacienții în Spitalul Județean. Complexitatea cazurilor rezolvate în Spitalul Județean este net superioară celor din spitalele private”, a adăugat și Daniela Cîmpean.

Dotările, aduse la nivelul anului 2022: „Nu mai suntem o Urgență simplă”

Medicul Constantin Roșca spune că s-a dublat capacitatea de absorbție a pacienților, ceea ce însemnă că timpul de așteptare la Urgențe va fi de acum mai scurt. Despre Computerul Tomograf achiziționat special pentru această secție, Roșca consideră că va fi de un real ajutor.

„Avem aproape triplată capacitatea de absorbție a pacienților. La ora actuală, timpii noștri de așteptare, în ultimele vreo 6 luni de când lucrează efectiv în structura nouă secția, s-a redus sub o oră, practic timpul de așteptare maxim. Înainte aveam timp de așteptare și de 6-7-8-10 ore. Când vom da drumul zonei de intrare, va fi mult mai ușor și accesul ambulanțelor și a pacienților în secție. Zona de resuscitare s-a triplat ca și capacitate, iar toată aparatura este la nivelul anului 2022. Tot ce înseamnă prize de oxigen, aparatură medicală este la nivelul oricărei secții de Terapie Intensivă. Practic, noi nu mai suntem o Urgență simplă, ne-am ridicat la un nivel de Terapie Intensivă ca și posibilitate terapeutică. Avem o sală de stabilizare a pacienților care deși nu s-a modificat ca și structură, avem tot cele 8 paturi, dar am câștigat o sală de izolare de două paturi, și la absolut orice pat pacientul poate fi stabilizat indiferent de gravitatea patologiei cu care vine sau agravării care se produce pe timpul așteptării. Nu mai trebuie să mutăm pacientul dintr-o parte în alta, să fugim cu el în reanimare sau să venim din reanimare. Este un câștig și pentru pacient, și pentru noi. Avem un Computer Tomograf. Noi mai avem două CT-uri în spital, dar de la noi și până la ei, un drum de o jumătate de oră dus-întors, ne ocupa foarte mult ca resursă fizică și de timp pentru pacienți. Având un Computer Tomograf aici este un plus extraordinar. Zona de Chirurgie este modificată, cea de Radiologie este nou nouță”, a spus medicul Constantin Roșca, șeful UPU Sibiu.

De la începutul anului și până în prezent, 50.000 de pacienți s-a adresat Urgenței Spitalului Județean Sibiu. Dintre aceștia, 10.000 au rămas internați în spital.

Valoarea investiției se ridică la 3,3 milioane de euro, din care 2,2 milioane de euro vin de la CJ Sibiu și fonduri europene și 1,2 milioane de euro contribuția Romgaz.