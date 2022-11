Peste 800 de persoane din industria crypto, investitori și invitați de marcă participă în aceste zile, între 3 și 5 Noiembrie, la cel mai mare eveniment pus la cale de sibienii de la Elrond. Momentul istoric are loc la palatul Brongniart, o clădire devenită deja reprezentativă pentru stock-marketul din Paris. Ora de Sibiu este singurul cotidian local prezent la conferința istorică a sibienilor de la Elrond.

Puțină lume știe că în aceste zile, o mână de sibieni, scriu cumva istorie, într-o “industrie” care devine din ce în ce mai importantă la nivel mondial. Nu credem că mai există vreo persoană care să nu fi auzit măcar o dată cuvântul: criptomonede. Și probabil că tot Sibiul a auzit de băieții de la Elrond care activează cu succes din ce în ce mai mare în această branșă.

Și pentru că au depășit de multă vreme barierele geografice și sunt deja cunoscuți pe tot mapamondul, Beniamin Mincu, Lucian Todea & co, fac cumva ca Sibiul să devină și mai popular la nivel mondial, datorită a ceea ce se numește rețeta de succes: Elrond Network.

De la Sibiu în inima Parisului

Zilele acestea Sibiul și mai ales România, sunt cumva în centrul atenției mondiale din industria crypro, datorită unui eveniment ce are loc în Capitala Franței.

Elrond Network a pregătit impecabil evenimentul care se desfășoară în inima Parisului. Conferința care are ca scop popularizarea ecosistemului Elrond și prezentarea unor noi tehnologii atât de așteptate de investitorii din zona crypto și nu numai, a atras sute de participanți.

Prima zi a avut parte încă de la deschidere și de suportul lui Jean Noel Barrot, ministrul responsabil pentru Tranziția Digitală și Telecomunicații din Franța. Primit cu aplauze în auditoriul în care au loc prezentările principale, acesta nu și-a ascuns entuziasmul și satisfacția că o astfel de conferință are loc în capitala Franței.

Beniamin Mincu, fondatorul Elrond, a fost și el primit cu aplauze la scenă deschisă de participanții la eveniment. Vădit emoționat, sibianul din fruntea Elrond a dezvăluit că în cele trei zile de conferință vor fi făcute multe anunțuri ce vor fi primite cu satisfacție de cei interesați.

A doua zi este dedicata inovației pe care o aduce tehnologia blockchain. Aici sunt invitați o serie de lideri de companii care cu ajutorul blockchain-ului, influențează și schimbă lumea pe care o cunoaștem.

Ultima ultima zi este dedicata partenerilor Elrond și proiectelor construite pe blockchain-ul Elrond. Fiecare partener isi va prezenta planul de viitor si modul in care, impreuna cu Elrond, vor aduce mai aproape WEB3.0

Entuziasm, optimism și multe speranțe

Printre sutele de participanți la eveniment, se numără și numeroși investitori și “jucatori“ români, unii dintre ei extrem de populari în această industrie. Desigur de la Paris nu aveau cum să lipsească și sibienii de la Elrond, dar și cei care dezvoltă acest deja gigant din industria blockchain-ului.

Lucian Todea, Beniamin Mincu, dar și cei care au dezvoltat ARC stacking solution, se află printre participanții la eveniment.

De asemenea am remarcat și prezența unor antreprenori locali din Sibiu la evenimentul din capitala Franței. Printre ei se numără și cei de la Backyard Sibiu. “Nu puteam rata un astfel de eveniment. Cumva e și un motiv de mândrie când stai să te gândești că proiectul Elrond a pornit și continuă de la Sibiu”, spune un antreprenor local sibian prezent la Palatul Brongniart.

