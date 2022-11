Două echipe de elevi sibieni s-au numărat printre premianții Galei Academiei „Descoperă-ți pasiunea în IT” 2022, eveniment desfășurat joi seara la Cluj-Napoca. Ei au realizat două aplicații spectaculoase, una în domeniul consilierii psihologice, iar cealaltă în turism.

Asociația “Descoperă-ţi pasiunea în IT” (DpIT) a organizat ieri festivitatea de încheiere a celei de-a VIII-a ediții a programului “Academia DpIT”, în cadrul căreia au fost premiate cele mai bune produse tech dezvoltate de tinerii inovatori în timpul programului de educaţie practică şi mentorat pe care l-au urmat timp de șase luni (prezentate, la finalul ciclului de instruire, publicului ca proiecte de absolvire şi evaluate de o comisie de specialitate).

Astfel, Premiul II, în valoare de 3.500 lei, a fost obținut de echipa Runtime Terror, de la Sibiu (formată din Tudor Băiașu, Victor Călbureanu, Andrei Roman, Maria Alexandra Sofonea, Andra Uleșan și Ștefan Vasile), mentorată de Constantin Constantinescu de la ScanStart, pentru produsul AYU.

AYU este o aplicaţie care îi oferă utilizatorului diferite tipuri de consiliere psihologică pe baza unor întrebări de tip multiple-choice. De asemenea, aplicaţia permite şi setarea unui aşa numit “goal” zilnic.

De asemenea, Premiul Special Telenav le revine elevilor sibieni din echipa Friendly circuits (alcătuită din Rareș-Eugen Bogorin, Anastasia-Beatrice Cazac, Antonia Greblea, Cezar-Valentin Ioacără, Augusta Ionaș și Maria Mihai), mentorată de Cătălin Stan, de la Marquardt România, pentru produsul DetectUs.

Practic, este vorba de o aplicație care informează turiștii despre existența animalelor în preajma lor. Această aplicație poate fi, însă, de folos și unui centru de tip Salvamont.

Comisia de jurizare a fost formată din Prof.PhD. Simona Motogna, Vicepreşedinte Senat Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj (Preşedintele comisiei), Valentin Filip, Vice President Product Investments la Fortech, Ionuţ Muntean, Group Leader Innovation and University Cooperation la Bosch Engineering Center Cluj, Alexandru Luchiian, Software Engineer la Accenture Industry X, Florin Fleştea, Technical Lead la Nagarro România, Vlad Lazăr, Engineering Manager la Telenav, conf. Camelia Avram, Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN), Adrian Pintea, Inspector Școlar de specialitate Informatică la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, precum și Andrei Kelemen, Director Executiv al Cluj IT Cluster.

„Întâlnesc elevi extrem de talentați și pasionați”

„Academia DpIT rămâne un program de suflet pentru Fortech, în care am fost implicați de la bun început. Am urmărit cu mândrie cum acest program local a crescut și s-a maturizat, ajungând deja la a 8-a ediție. Și în acest an am fost plăcut impresionat de curiozitatea, perseverența, pasiunea și creativitatea de care au dat dovadă participanții. Am văzut idei curajoase și ingenioase, concentrate pe rezolvarea unor nevoi reale din diferite domenii ale societății. Sunt convins că, folosind abilitățile dobândite și dezvoltate în cadrul programului, tânăra generație va avea o contribuție remarcabilă în comunitate. Educația e cea mai puternică forță de schimbare. Prin investiții constante în educație putem contribui la progres și putem face față provocărilor viitorului”, precizează Călin Văduva, CEO Fortech.

„Îmi face plăcere să particip anual ca și membru al juriului la Academia „Descoperă-ți pasiunea în IT”, pentru că astfel am ocazia să întâlnesc elevi extrem de talentați și pasionați. Antreprenoriatul nu este o un domeniu ușor, dar acești tineri curajoși și ambițioși, au ocazia participând la astfel de programe de calitate, să își dezvolte cu ajutorul mentorilor niște abilități cheie. Anul acesta 120 de elevi și-au prezentat proiectele și m-a impresionat în special maturitatea echipelor și modul lor de prezentare profesionist și relaxat. De asemenea, m-a surprins că numărul echipelor care dezvoltă produse atât partea de software, cât și cea de hardware, crește în fiecare an. Felicit toate echipele și mentorii lor pentru rezultatele extraordinare, și le doresc mult succes pentru ediția următoare ” – a remarcat Ionuț Muntean, coordonatorul Departamentului de inovație și relații cu Universitățile la Centrul de Inginerie Bosch din Cluj-Napoca, membru în comisia de jurizare.

“Ne bucurăm că şi în acest an am putut susţine visurile a peste o sută de elevi şi studenţi care au recompensat comunitatea cu 20 de produse inovative ca soluţii la probleme actuale. Ideile și entuziasmul lor, completate cu experiența și dedicarea comunității IT pe care am reușit să o colagulăm atât la Cluj, cât și în alte orașe mari ale României, ne dau încredere că viitorul va fi luminos, în ciuda provocărilor prezentului”, a remarcat Liliana Ştefan-Cazacu, preşedintele Asociaţiei DpIT, organizatorul programului.

Au fost premiate 86 de persoane – 61 de elevi, 12 studenţi şi 13 mentori, cu premii în sume de bani şi produse (gadgeturi) în valoare totală de 27.000 lei.