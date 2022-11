Spiritul Crăciunului a început să cuprindă Sibiul de când bradul a fost montat în Piața Mare și luminițele au împodobit centrul. Fotografii sibieni au început și ei pregătirile în studiourile foto pentru ca ședințele tematice de sărbători să fie amintiri de poveste.

Fotografii profesioniști din Sibiu se află în punctul în care amenajează decorurile pentru ca sibienii să poată avea mai multe opțiuni pentru fotografiile de Crăciun. Unii dintre ei vor avea două sau chiar trei cadre ambientale în care sibienii vor putea să se fotografieze alături de copii și familie. Iulia Lupșe, Laura Dascălu și Ioana Scăunaș sunt trei dintre fotografii sibieni care au dat startul programărilor pentru noul sezon.

Cu emoții, entuziasm și multă dedicare, Iulia Lupșe a pregătit două decoruri, cel de-al treilea fiind încă în lucru. Fiecare decor are o poveste diferită cu elemente reprezentative sărbătorilor de iarnă. „Anul acesta aștept familiile cu trei decoruri reale. Primul este gândit în amintirea copilăriei, cu elemente vintage, lemn și nuanțe neutre. Al doilea cuprinde o vitrină în stil londonez, împodobită cu ghirlande de brad și mii de luminițe, iar al treilea decor va fi cu influențe «shabby chic», un set gândit în interiorul unei case in care va predomina albul și culorile calde. Decorurile sunt total diferite și mult mai complexe față de anul trecut – gândul meu cel mai important este să ofer mereu diversitate clienților”, spune Iulia.

Fotografa a început programările în mod oficial în urmă cu două săptămâni, însă are clienți fideli care se întorc an de an și care și-au făcut programare încă din august. Ședințele vor începe din 10 noiembrie.

Laura Dascălu este fotograf de familie și în fiecare an pregătește decoruri speciale pentru cei care îi calcă pragul studioului. După multe ore petrecute în studio, Laura a terminat astăzi (vineri, 4 noiembrie) două decoruri în stiluri diferite. „Ca în fiecare an, vreau sa vin cu decoruri noi. Refolosesc elementele pe care le am, eventual adaug câteva elemente noi, dar în mare parte este vorba despre o reorganizare a decorului. Unul este stil scandinav, o comuniune între brad, verde, gri, alb și elemente de lemn, iar celălalt va fi doar o combinație de alb cu verdele bradului. De fiecare dată mi-am dorit să lucrez cu elemente reale, pentru că îmi dau posibilitatea de a le combina diferit”, spune Laura.

Laura a dat și ea startul programărilor pentru ședințele de Crăciun încă de la începutul lunii octombrie, iar sesiunile vor începe din acest weekend, până în data de 11 decembrie.

Ioana Scăunaș este o altă fotografă din Sibiu care s-a pregătit temeinic pentru a le oferi sibienilor cadre de poveste unde să se simtă în largul lor, astfel încât imaginile să fie cât mai expresive. Pentru anul acesta, Ioana a schimbat registrul celor trei decoruri, folosind alte culori și cu totul alte elemente față de anul trecut. „Dacă anul trecut dominau culorile roșu și alb, anul acesta am ales trei variante diferite, alegând un decor de interior în stilul boho unde predomina maroul, unul ușor vintage, cu culori neutre si unul jucăuș, cu “zăpadă” și brăduți. Ca și anul trecut, am optat pentru decoruri aerisite, in care accentul să cadă pe chipurile pline de zâmbete ale copiilor, mai ales dacă se bucură de primul lor Craciun”, spune fotografa.

Oferte pentru ședințele foto de Crăciun

Ofertele la ședințele foto de Crăciun sunt diverse, în funcție atât de pachetele alese de cei interesați, cât și de ziua în care ședința foto va avea loc. Prețurile încep de la 400 lei și pot ajunge la 850 lei. „Ofertele de anul acesta cuprind două colecții cu un anumit număr de fotografii predate, cu două sau trei decoruri și recuzită inclusă pentru copilașii de până la 4 ani. Prețurile pornesc de la 450 lei pachetul clasic cu 15 fotografii, la 650 lei pachetul plus cu 25 de fotografii digitale predate, și un tablou 30×40 cu o fotografie printată”, spune Laura Dascălu.

Oferta Ioanei Scăunaș este și ea atractivă dacă vrei să imortalizezi un moment unic cu familia. „Ședințele sunt disponibile în format mini, de zece imagini sau in format întreg, de 25, iar tarifele variază între 400 si 700 de lei, în funcție de varianta aleasă. Se poate opta pentru imagini extra, iar cei care doresc imaginile și în format fizic, pot alege mini albume, de care bunicii se bucură cel mai mult atunci când le găsesc sub bradul împodobit”.

Iulia Lupșe a pregătit și ea o ofertă variată pentru ca sibienii să poată alege pachetele care li se potrivesc cel mai bine. Mai mult, Iulia pune la dispoziție și ținute pentru copilași până în vârsta de 3-4 anișori. În intervalul luni-vineri un pachet cu 25 de fotografii editate este 550 lei și un pachet cu 50 de fotografii editate este 750. În timpul weekend-ului, oferta care include 25 de fotografii editate este de 650 lei, iar pentru 50 de fotografii editate sibienii vor trebui să plătească 850.