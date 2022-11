Cântăreţul american de pop şi hip-hop Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter, de la Backstreet Boy, a murit sâmbătă, la vârsta de 34 de ani.

El devenise celebru cu albumul său “Aaron’s Party (Come Get It)”. Potrivit TMZ, Aaron Carter a fost găsit mort în cadă la reşedinţa sa din Lancaster, California, relatează Digi24.

Un purtător de cuvânt al poliţiei contactat de AFP a declarat că o persoană decedată a fost descoperită la domiciliul cântăreţului sâmbătă dimineaţa, dar a refuzat să confirme identitatea acestei persoane.

Născut pe 7 decembrie 1987 în Tampa, Florida, Carter şi-a început cariera muzicală la vârsta de 7 ani. Avea 9 ani când a lansat primul său album, “Crush on You”, în 1997. Lansat în septembrie 2000, “Aaron’s Party (Come Get It)” a fost vândut în trei milioane de exemplare în Statele Unite. Aaron Carter a făcut turnee cu The Backstreet Boys şi Britney Spears. În 2001, albumul său “Oh Aaron”, în care cânta în duet cu fratele său Mick, a câştigat un disc de platină.

În urmă cu trei ani el dezvăluise că suferă de mai multe boli psihice și că i-a fost prescris „Xanax, Seroquel, Gabapentină, Hydroxyzină, Trazadone și Omezprazol”.