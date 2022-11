Cel puţin nouă persoane au fost împuşcate în Philadelphia sâmbătă seara, două fiind în stare critică.

Mai mulţi atacatori au ieşit dintr-un vehicul în zona Kensington din oraşul Pennsylvania şi au început să tragă de aproximativ 40 de ori, a declarat prim-adjunctul comisarului de poliţie din Philadelphia, John Stanford, într-un briefing de presă televizat.

Răniţii se aflau la spital, şapte dintre ei fiind în stare stabilă, a spus el.

Ţinta trăgătorilor, care s-au întors la vehicul şi au plecat, a rămas necunoscută, a spus Stanford, adăugând că poliţia investighează.

Deputy Commissioner John Stanford gave the media briefing. Says the community needs to work together to help decrease the gun violence. This is a corridor where there’s a large police presence and officers heard the shots. At least 40 shots fired @6abc pic.twitter.com/MRwWdOLBfb