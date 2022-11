Pentru mulți pensionari din Sibiu, Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) reprezintă o soluție – poate singura – pentru a economisi și a strânge bani. Aceasta este o asociație de drept privat, fără scop patrimonial ce are drept obiectiv sprijinirea financiară a membrilor asociați, în vederea îmbunătățirii situației lor economice și sociale, precum și încurajarea dezvoltării comunităților locale.

Un pensionar ne-a mărturisit faptul că depune bani la C.A.R. pentru strictul necesar, deoarece altă soluție nu există, iar cotizația îi oferă o oarecare siguranță pe care se poate baza în momentul în care are nevoie de bani. „Eu cotizez în luna ianuarie pentru tot anul. Depun bani pentru strictul necesar care îi trebuie fiecăruia, pentru că în rest este sărăcie” a spus acesta.

O altă persoană vârstnică ne-a spus că folosește acest tip de împrumut pentru a putea strânge bani pentru „zilele negre” și pentru a-i ajuta pe copiii ei. „Eu vin la C.A.R. pentru că am lucrat în întreprindere. Am avut C.A.R. de întreprindere și am spus că banii pe care i-am avut acolo îi voi transfera în caz de orice, să aibă copii pe ce pune mâna. Dacă am nevoie de ceva, vin și mai iau, în general pentru lucruri personale, de casă. Cu aceste scumpiri nu îi pot pune deoparte. Aici cel puțin, 10 lei când îi pun, se adună” ne-a mărturisit aceasta.

Care este cotizaţia minimă şi cine sunt membrii?

O mare categorie ce se află în cadrul C.A.R.-urilor este cea a oamenilor care nu au posibilităţile necesare pentru a se întreţine „E pentru oameni mai necăjiţi, deşi sunt şi oameni mai înstăriţi care iau împrumuturi. CAR-urile au fost şi vor fi în continuare. Atât timp cât sunt oameni necăjiţi, cu siguranţă vor exista şi vor merge mai departe. Mă aştept să crească aceste împrumuturi în perioada următoare, pentru că din păcate, există foarte mulţi oameni care au nevoie de bani doar pentru a se descurca şi a trece cu bine de lunile de iarnă”spune Candrea Monica, directorul economic al Uniunii Judeţene a C.A.R.-urilor din Sibiu.

Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Sibiu are la momentul actual aproximativ 16 mii de membrii, din orașul Sibiu și încă 30 de puncte de lucru în câteva localități din județul Sibiu. „Suma maximă pe care o acordăm acum este 20 de mii de lei pentru o persoană cu termenul maxim de rambursare 2 ani de zile. Anul acesta am avut o medie de aproximativ 250 de credite în fiecare lună, am avut credite de 100-150 de lei și 20 de mii de lei. La 20 de mii de lei sunt mai puține solicitări, 4-5, maxim 10 lunar, acolo sunt oameni cu pensii mai mari sau sunt pensionari care împrumută bani ca să își ajute nepoții pentru diverse lucruri. Foarte multe credite sunt în jurul sumei de 4 mii de lei” ne-a transmis Marius Roman, director C.A.R. Pensionari Sibiu.

Bani pentru zile negre

Banii împrumutaţi din fondul social al Caselor de Ajutor Reciproc sunt folosiţi de la cele mai mici nevoi, până la cele mai mari. ”Oamenii se împrumută pentru că e clar că nu le ajung banii, dar cele mai mari probleme din câte am discutat cu membrii noștri sunt problemele medicale, tot felul de probleme, operații, intervenții, proteze și altele sau pentru renovări, de exemplu, la țară, fiecare ș-a luat o căsuță, vrea să își amenajeze o baie. Mai sunt și creditele pentru campaniile agricole de primăvară în special, cu înființarea culturilor, cu probleme de genul asta. Sunt pensionari care de exemplu în lunile septembrie-octombrie, iau câte un credit care sunt niște bani puși deoparte, tocmai pentru plata taxelor în perioada de iarnă” a afirmat Marius Roman.

O altă utilizare a fondului, potrivit Monicăi, este legată de problemele provocate de IFN-uri (Instituție Financiară Nebancară) în cadrul împrumuturilor. „IFN-urile astea care apar peste noapte îi cam jecmănesc pe oameni şi mulţi vin să ia împrumuturi de la C.A.R. pentru a acoperi costurile de acolo, deoarece dobânda este foarte mare”.

Oamenii mai vin la C.A.R. deoarece că acest împrumut le oferă posibilitatea de a sta sub anonimat. „Sunt foarte mulți membrii care tocmai de asta vin aici, iau un împrumut pentru că nu vor să știe neamurile, vecini, vin și zic <<Mă duc la C.A.R., îmi iau bani împrumut, îmi plătesc ratele, mă descurc, fără să știe lumea>>”.

Ajutor de deces și magazin de tip economat

C.A.R. Pensionari, pe lângă alte C.A.R.-uri care dau numai împrumuturi, are și partea de ajutor de deces, astfel urmașii membriilor decedați ai Casei de Ajutor Reciproc Pensionari Sibiu, primesc înapoi toată cotizația depusă la C.A.R., plus un ajutor de deces calculat în funcție de vechimea ca membru al casei, de la data înscrierii, până la data decesului. „Membrii plătesc lunar o cotizație de 1% din pensie plus 4 lei contribuția pentru acest ajutor de deces. Astfel, în momentul în care membrul a decedat, urmașii primesc toată cotizația care s-a strâns, plus un ajutor de deces în funcție de vechime, pe lângă ajutorul pe care îl primesc de la casa de pensii”.

Pe lângă acest ajutor, de 10 ani, membrii mai pot beneficia și de alimente la un preț mult mai mic decât în magazine, prin intermediul unui magazin de tip economat. „Noi vindem 6 alimente de bază, ele se pot achiziționa de aici de la casierie, și în plus le ducem și la cei din județ. Cele 6 alimente sunt: ulei, zahăr, făină, mălai, orez și gris. Astfel, în baza carnetului de membru pot să cumpere câte 3 kg din fiecare produs lunar” a mai transmis Roman.

Aceleaşi dobânzi, pe fondul scumpirilor continue

Candrea Monica menţionează că lumea se reorientează spre Casele de Ajutor Reciproc pentru că în contextul scumpirilor, acestea reprezintă cea mai viabilă opțiune de împrumut cu ajutorul unei sume mici de bani. „Nu am modificat dobânzile şi nu avem comisioane de niciun fel. Este strict dobânda care se calculează, care a rămas aceeaşi. Fiecare casă îşi analizează situaţia şi stabileşte dobânda reală în funcţie de valoarea împurumutului şi de perioada în care acesta va fi restituit, care variază între 5,42% şi 15,18%. Există promoţii însă la Casele de Ajutor Reciproc mai mari unde această dobândă de 15,18% se înjumătăţeşte”.

La nivelul judeţului Sibiu funcţionează 36 de Case de Ajutor Reciproc, unite sub tutela Uniunii Judeţene a C.A.R.-urilor din Sibiu, cu mult mai puţine decât la înfiinţarea ce a avut loc în anul 1990, atunci când numărul asociaţiilor de acest fel era de 124. În acest moment, sunt înscrişi în cadrul asociaţiilor aproximativ 22.400 de oameni.