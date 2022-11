Astrid Fodor, primarul municipiul Sibiu, a povestit în cadrul unui podcast despre traseul pe care l-a urmat pentru a lucra în administrația publică. Persoana care a ajutat-o să ajungă acolo unde este astăzi este chiar președintele Klaus Iohannis, fostul primar al urbei de pe Cibin. Despre el, Fodor are doar cuvinte de laudă. „Este o persoană de excepție, un gentleman”, a spus aceasta.

Astrid Fodor a spus la „Podcastul lui Septimiu” că nu și-a dorit dintotdeauna să lucreze în administrație. A studiat Științe Economice Administrative, însă nu a fost mereu convinsă că va activa în domeniu. Ba mai mult, în studenție, considera că este o meserie plictisitoare. „Eu nu mi-am dorit din fragedă tinerețe ce fac acum. Am descoperit total întâmplător. Studiile le am în această direcție, am studiat Științele Economice Administrative, dar niciodată nu mi-am dorit să lucrez în administrație, mi se părea cel mai plictisitor lucru de pe lume. În timpul studiilor, am făcut practică la diverse primării și am fost atât de dezamăgită de atmosfera de acolo și de faptul că îi deranjam. Ne puneau acolo într-o sală de ședință să facem ce vrem. Nu ne explicau nimic. Așa îmi închipuiam administrația. Când am terminat eu facultatea, foarte mulți au fost repartizați în administrație. Adevărul e că e palpitant, foc continuu”, a povestit Astrid Fodor, primarul Sibiului.

Câțiva ani mai târziu, a ajuns să își iubească meseria. Fodor spune că a ajuns acolo unde este astăzi datorită lui Klaus Iohannis care, pe vremea când era primarul Sibiului, i-a propus să fie viceprimar. Despre actualul președinte, Fodor are doar cuvinte de laudă. Îl consideră un gentleman și o persoană de excepție, cu o personalitate puternică. „Aici am ajuns datorită domnului Iohannis, mi-a propus și am zis <<da>>. Am văzut ce face și când mi-a zis dacă vreau să fiu viceprimar normal că am zis da, chiar am fost încântată, onorată. Domnul Iohannis are o personalitate puternică, o persoană de excepție, un gentleman din cap până în picioare. Saluta și ultima femeie de serviciu. Dacă intram în birou de exemplu, se ridica de la birou și venea la masă unde ședeam și mă conducea până la ușă afară. Nu era mult, doi, trei pași, dar gestul pe care îl făcea… Câți fac chestia asta? Am lucrat într-un mediu bun, mi-a dat de la început sarcini multe, ceea ce mi-a plăcut, fiindcă nu îmi plăcea să fiu acolo de decor. Așa am început cu administrația. (…) Am continuat ce a început el. Am avut un profesor bun, de la care am învățat că dacă ai o strategie, nu te abați de la ea, decât în cazul în care ai greșit ceva. În rest, nu te uiți nici în stânga, nici în dreapta, doar înainte”, a adăugat Fodor.