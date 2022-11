Perioada de mercato din iarnă se apropie, iar apele încep deja să se miște în culisele pentru potențiale tranzacții la cumpăna dintre ani.

Iar Hermannstadt ar putea să rămână în pauza competițională fără golgeterul său, Daniel Paraschiv, al doilea marcator la zi în L1, cu 8 goluri marcate, toate din acțiune. Lider e Compagno, cu 12 reușite, jumătate fiind însă din penalty, relatează PlaySport.

Prețul corect: 600.000 euro

Atacantul în vârstă de 23 de ani a semnat recent un contract de reprezentare cu agenția Global Sport Management din Oradea, iar pistele pentru transferul fotbalistului sunt deja în lucru.

”Da, e adevărat, pentru Daniel purtăm deja discuții destul de înaintate în Polonia, Grecia și Ungaria. E un jucător cu un potențial deosebit, avem câteva cluburi interesate, vom vedea în săptămânile următoare cum vor decurge lucrurile”

Jucătorul mai are contract cu sibienii până în vara lui 2025, iar pentru circa 600.000 de euro clubul aflat acum în insolvență ar fi dispus să-i dea drumul atacantului originar din Brașov. Dintre golurile sale, cele decisive au adus 9 puncte în contul lui Hermannstadt, adică o treime din zestrea acumulată până în prezent de trupa lui Marius Măldărășanu.

Într-un recent interviu pentru Playsport, Daniel Paraschiv povestea că ”m-am apucat de fotbal pe la 6 ani. Un fost antrenor de la FC Brașov, Nicu Văduva, a trecut și pe la grădinița mea pentru o preselcție. Sincer, nu prea eram foarte încântat de scest sport, dar aveam ceva de colorat în momentul acela și am zis că, decât să stau în clasă cu creioanele, mai bine mă duc să dau puțin cu piciorul în minge. Mi-a plăcut încă de la primul antrenament, iar la 7 ani am plecat deja la un turneu în Ungaria”.

Își amintea că a pornit pe un alt post: ”Eram fundaș central! Iar după ce am dat 11 goluri în 8 meciuri la un turneu pe teren redus, antrenorul m-a trecut în față să vadă ce iese. Și acolo am rămas! Am jucat pe la Ghimbav și Hărman, ambele desființate. Apoi am ajuns pe la Luceafărul Oradea și am nimerit inclusiv momentul acela când patronul Nicolae Sarcină a preluat Viitorul Tg. Jiu, a făcut schimb de locuri cu echipele între Liga 2 și Liga 3 și m-am trezit prin contract și cu niște chestii pe care n-aveai cum să le accepți niciodată. Plus că aveam salariu doar 3.000 de lei!”.