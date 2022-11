Sibiul este un oraș cultural. Din primăvară și până în iarnă, o serie de evenimente de mare anvergură ce atrag mii și mii de turiști sunt organizate în centrul urbei. Există însă și evenimente de dimensiuni mai mici, care au loc în cartierele orașului, atunci când centrul este sufocat. „Am dus cultura și în cartiere, fiindcă zona istorică era supraaglomerată”, a spus primarul Astrid Fodor în cadrul unui podcast.

Sibiul multicultural găzduiești din mai și până în decembrie zeci de evenimente care atrag turiști încântați de oraș. Totul a început în anul 2007, când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană.

„Este un oraș cultural, avem evenimente culturale care încep din luna mai, iar până în 31 decembrie Sibiul este o scenă deschisă. Nu există nicio piață unde să nu se întâmple ceva. În 2007, când a fost Capitală Culturală, ne-am dat seama că cultura poate fi un motor al dezvoltării foarte important, pentru că oferă o mulțime de joburi și atrage turiști. Tot ce se desfășoară la noi, din punct de vedere cultural, în spațiul public, nu costă. Totul este gratuit. Avem evenimente de mare clasă, vin oameni din toată țara, vin străini. Punctul de plecare a fost Festivalul Internațional de Teatru care este cel mai mare eveniment al nostru care atrage cei mai mulți turiști. Dar avem mari festivaluri în toate domeniile, mă gândesc la Cântecele Munților, la Festivalul de Rock Artmania, Festivalul de Operă”, a spus Astrid Fodor.

Dar, fiindcă uneori centrul devine mult prea aglomerat și sufocant, Fodor spune că a dus o parte dintre evenimente și în cartierele orașului. „Am dus cultura și în cartiere, provocând organizatorii, spunându-le că finanțăm și în direcția respectivă, dacă vin cu proiecte, vor avea prioritate. Am dus evenimentele mai aproape de cetățeni, fiindcă zona istorică era supraaglomerată. Anul acesta am avut Piața Mare ocupată cu un festival de muzică clasică, Piața Huet cu un festival cu muzică electronică, iar în Piața Mică alt festival de muzică. A fost prea mult, dar altfel nu se putea face. (…) Am extins aria culturală înspre cartierele Sibiului, unde sunt piețe, piațete, iar oamenii au primit totul foarte bine”, a adăugat primarul Sibiului.