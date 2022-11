În noiembrie, dragostea de shopping plutește în aer. Pe 11 noiembrie, Promenada Sibiu și Shopping City Sibiu anunță startul campaniei Black Friday de senzații, cu reduceri de prețuri de până la 70% în magazinele preferate, dar și premii și extra beneficii garantate pentru clienții care își instalează aplicația SPOT.

Probează, simte, iubește

Anul acesta, sub conceptul „Black Friday de senzații”, centrele comerciale creează un univers senzorial în care clienții sunt invitați să vină în magazine și să-și antreneze toate simțurile: să vadă, să atingă, să miroasă, să guste, astfel încât să iubească necondiționat tot ce își achziționează.

Evenimente – avanpremieră pe 10 noiembrie

Veștile bune continuă! Iubitorii de shopping vor avea ocazia să descopere în avans, în cadrul centrelor comerciale, o serie de oferte de Black Friday disponibile încă de pe 10 noiembrie, în intervalul orar 20:00-22:00. Toate aceste noutăți și beneficii oferite se găsesc în aplicația mobilă SPOT, fiind disponible tuturor celor care o descarcă pe telefoanele mobile.

Seara de joi, 10 noiembrie, aduce în ambele centre comerciale de la Sibiu evenimente dedicate vizitatorilor centrelor comerciale. Astfel, în Promenada Sibiu aceștia se pot bucura, în intervalul 20.00 – 22.00, de cinci stații parfumate pentru călătorii olfactive florale, de cocktailuri multi-senzoriale gratuite și de o platformă selfie 360 de grade (pentru cele mai apreciate videos de pe platformele de socializare). Toate acestea se regăsesc în zona parter. La Shopping City Sibiu, vizitatorii sunt așteptați cu o sală cu proiecții multisenzoriale (în zona magazinelor Reserved – Salamander), cu sesiuni de live DJ și decoruri muzicale interactive (în zona Info Point).

Campania de Black Friday se va desfășura ulterior până pe 27 noiembrie.

Promoțiile de Black Friday ajung până la 70%

Printre cele mai spectaculoase reduceri de Black Friday anunțate de Promenada Sibiu se numără cele de la brandurile Nissa, Skechers, CCC, Cărturești, Lee Cooper, Kenvelo/Timeout și Pandora care au pregătit reduceri de până la 70%. De asemenea, și la Shopping City Sibiu reducerile ajung până la 70%, în magazinele Mobexpert, Jysk, Smyk, Benvenutti, Meli Melo sau Douglas.

Premii garantate în aplicația SPOT, de Black Friday

Iar pentru că ofertele nu vin niciodată singure, în perioada 11-27 noiembrie, vizitatorii se vor bucura de premii garantate prin aplicația SPOT. Astfel, la cumpărături de minimum 300 lei în magazine (pe un singur bon fiscal) scanate în aplicația SPOT, în secțiunea „Răzuiește și câștigă”, clienții primesc garantat un premiu.

Premiile sunt axate pe încântarea simțurilor. Astfel, vor exista premii olfactive – parfumuri, odorizante de cameră sau creme, la Promenada Sibiu, și premii auditive – căști wireless, boxe, sisteme audio, la Shopping City Sibiu.

Ce este aplicația SPOT și cum se instalează?

Experiența de shopping de Black Friday este completă doar cu SPOT, aplicația de recompensare a clienților loiali din Promenada Sibiu și Shopping City Sibiu. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

După descărcarea SPOT, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să se autentifice în aplicație. Fiecare sesiune de cumpărături le va aduce utilizatorilor puncte de loialitate cu ajutorul cărora aceștia vor avea acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în programul de fidelizare My Spot.

Pentru a obține punctele de loialitate, aceștia trebuie doar să scaneze bonul aferent fiecărei sesiuni de cumpărături. Utilizatorii SPOT pot folosi aplicația și pentru alte 15 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle* din țară. Clienții au opțiunea de a selecta în aplicație mall-ul favorit pe care îl vizitează în mod frecvent, dar și posibilitatea de a folosi beneficiile acumulate în oricare alt centru comercial NEPI Rockcastle.

*Centrele comerciale din grupul NEPI Rockcastle care fac parte din aplicație: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Vulcan Value Centre.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni în anul 2019. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a anului 2021, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în 18 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, C&A, H&M, New Yorker, Deichmann, Humanic, DM, Takko, Mohito, Cropp, House, De Facto, Mizar,Triumf, Penti, Teilor, Smyk, Sabon, Optiblu, Sizeer, CCC, Pandora sau Noriel.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului și peste 50 de noi spații de cumpărături și divertisment.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1, şi dispune de 2.500 de locuri de parcare.