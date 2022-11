Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 8,10% pe an, de la 8,13% pe an, miercuri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Această valoare n-a mai fost întâlnită în cazul ROBOR la 3 luni din data de 12 octombrie, când nivelul indicelui a fost de 8,11%. ROBOR la 3 luni s-a aflat pe un trend descrescător în ultimele șapte zile, după ce a atins nivelul de 8,20% la începutul lunii noiembrie – maximul ultimilor 12 ani, scrie Digi24.

BNR a crescut pentru 8-a oara dobânda de politică monetară Zilele trecute, Banca Națională a României a majorat rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75%pe an, de la 6,25%. De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75%, de la 5,25% pe an. Este a 8-a creștere a dobânzii de politică monetară decisă de BNR anul acesta.

Creșterea dobânzii de politică monetară este un mecanism prin care BNR încearcă să reducă rata inflației, care a urcat la 15,88% în luna septembrie a acestui an, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Practic, prin creșterea dobânzii de politică monetară, BNR scumpește banii (împrumuturile), descurajând creditarea.