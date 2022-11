Târgul de Crăciun de la Sibiu și-a deschis în această dimineață porțile. Câteva sute de sibieni și turiști au dat năvală pentru a se bucura de oferta celor peste o sută de căsuțe, de patinoar, roata panoramică și Atelierul lui Moș Crăciun.

Am fost curioși să vedem ce poate însemna o vizită în târg pentru un buget de familie și am aflat că o turtă dulce costă între 10 și 12 lei, o acadea 5 lei, iar prețul pentru kilogramul de bomboane vrac pornește de la 9 lei. Prețul pentru un ceai cald e de minim 5 lei, iar un pahar de vin fiert ajunge la 10-12 lei. Amatorii de suveniruri pot da între 40-80 de lei pe o cană personalizată de Crăciun și de la 30 de lei în sus pentru o lumânare decorativă sau un obiect de ceramică, iar prețul ornamentelor de Crăciun pornește de la 15 lei.„Prețurile sunt cam mari, puteau să mai <<taie>> din ele. Adică sunt exagerate, chiar dacă vin Sărbătorile”, consideră Maria, o turistă din Vâlcea aflată în vizită în Sibiu. Sibienii apreciază și ei că producătorii și comercianții de la căsuțele din târg au exagerat și că aceștia puteau să lase prețurile mai mici. ,,Prețurile sunt enorme, nu ne-am gândit că va fi așa scump,” spune unul dintre localnicii cu care am stat de vorbă.

Turiștii spun că e mai frumos și mai ieftin decât în Austria

Cei mai mulți dintre cei cu care ne-am întâlnit erau turiști care aflaseră de la radio sau de pe internet despre deschiderea târgului. Una dintre interlocutoarele noastre, Elena, ne-a spus că a venit cu familia tocmai din Constanța pentru a se bucura de concediu la Târgul de Crăciun din Sibiu, pe care îl consideră unic. „Mi se pare foarte frumos, am auzit de el la radio. Nu cred că aș schimba ceva la el. Am venit să îl vizitez și îmi place”, ne-a mărturisit aceasta.Alții ne-au spus că au venit și mai de departe pentru acest eveniment. „Am o părere foarte bună despre Târgul de Crăciun. Îmi place foarte mult, mi-a plăcut tot timpul. Față de târgurile de Crăciun din Austria, unde locuiesc în prezent, acesta mi se pare mult mai impresionant și are prețuri mult mai bune”, ne-a mărturisit Valentina.

Sibienii își doresc mai multă diversitate

Sibienii cu care am stat de vorbă spun că simt nevoia unui lucru nou, care să diferențieze evenimentul de anul acesta față de anii precedenți. „Suntem din Sibiu și venim în fiecare an. Mi se pare că arată exact la fel ca în anii trecuți, adică nu are nimic nou”, ne-au mărturisit Liliana și Vanesa.

Iulia este din București. Vine în fiecare an în vizită la Sibiu, pe care îl consideră orașul ei de suflet. De data asta, spune ea, și-ar fi dorit să vadă ceva schimbări. „Mi-aș fi dorit mai multă diversitate. Mi se pare că în fiecare an e cam același lucru”, ne-a declarat aceasta.