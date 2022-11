Una dintre cele mai spectaculoase șosele din România a fost acoperită, vineri, cu zăpadă. Drumarii au intervenit încă de la primele ore ale dimineții pentru a curăța omătul depus. Veștile sunt însă bune. Nu există probleme de siguranță în trafic, astfel că Transfăgărășanul nu se închide deocamdată. Turiștii, care vin pe acest sector cu mașini echipate pentru sezonul de iarnă, îl pot admira în toată splendoarea lui.

Iarna își face simțită prezența pe Transfăgărășan, acolo unde din noaptea de joi spre vineri a început să ningă. Stratul de zăpadă măsura 3-4 centimetri, iar mai sus, la Bâlea Lac, aproximativ 8 centimetri. Turiștii pot vizita spectaculoasa șosea în continuare, căci nu se închide. Directorul regional al DRDP Brașov spune că se poate circula în condiții de siguranță.

„Situația pe Transfăgărășan este una de început de sezon de iarnă. Zăpada se așterne, dar cu toate acestea nu este o problemă de siguranță a traficului. Acționăm cu trei utilaje de deszăpezire și răspânditoare de sare. Situația este sub control. Cu toate acestea, sfătuim participanții la trafic să adapteze viteza la condițiile de trafic, să aibă mașinile echipate pentru condiții de iarnă. Vom încerca să ținem acest sector de drum deschis cât mai mult posibil și cât timp vremea ne va permite ca să se poată circula în siguranță pe acest sector”, a precizat Tudor Duțu, directorul regional al DRDP Brașov.

Drumarii acționează la foc continuu, astfel încât drumul să poată fi folosit. Aceștia spun că nu se va închide curând, căci vine vreme bună. „A început să ningă de azi-noapte, de dimineață de la 7 am intervenit. S-a depus un strat de zăpadă de 8 centimetri la Bâlea Lac. Se spune că se încălzește de mâine (n.red.: sâmbătă), vine vreme bună. Putem să mai ținem drumul deschis”, a spus Mihai Budac, în timp ce deszăpezea drumul.

Câțiva turiști s-au aventurat încă de dimineață și au urcat Transfăgărășanul spre Bâlea Lac. Nu se așteptau să ningă, dar vremea le-a făcut o surpriză frumoasă, fiindcă au putut admira peisaje fantastice. „Este ok drumul, am urcat, am mâncat un păstrăv, iar acum coborâm. Nu ne-am așteptat să ningă, a fost o surpriză plăcută”, au spus doi turiști care au urcat vineri spre Bâlea.