Magazinul Jumbo din Sibiu, construit la ieșirea din oraș spre Mediaș, s-a deschis vineri, 11 noiembrie, ora 10:00. Zeci de sibieni de toate vârstele au așteptat în fața ușilor până la momentul mult așteptat. Unii și-au luat liber de la job ca să fie siguri că prind cele mai bune oferte.

De când s-a anunțat că în Sibiu se va deschide magazinul Jumbo, sibienii s-au arătat foarte entuziasmați. Prin urmare, la deschidere zeci de persoane au venit încă de la primele ore pentru a intra primii în magazin. Cei mai mulți au venit din curiozitate, însă o mare parte dintre ei deja știau ce urmau să cumpere. De la decorațiuni de Crăciun, la jucării, brelocuri și obiecte pentru casă, toate se aflau pe listele sibienilor.

„Am venit la deschidere cu bunica și cu tata pentru că am nevoie de câteva lucruri și decorațiuni de Crăciun. Chiar dacă nu sunt oferte, prețurile sunt ok”, spune Georgiana.

Unii sibieni și-au luat chiar și zi liberă pentru a lua parte la „marea deschidere”. „Am venit cu gânduri bune pentru că am fost și la magazinul din Brașov și la cel din Constanța. De când am auzit că se deschide m-am bucurat, mi-am luat și zi liberă astăzi. Am în minte mai multe chestii pe care vreau să le cumpăr. Aștept să vedem ce oferte sunt, mai ales că este și Black Friday”, spune Adrian Avram.

Mulți sibieni nu au venit cu gândul la oferte ci din curiozitatea să vadă cu ce a venit nou Jumbo în Sibiu. „Am venit cu speranța că găsim ceva nou față de ce este în restul orașelor și ne-ar interesa articole pentru copii. Nu am venit cu gândul la oferte”, spune Rafila Verteș.

O mare parte dintre cei care au participat la deschiderea magazinului Jumbo locuiesc în apropierea acestuia. „Am venit să vedem ce este înăuntru și ce putem cumpăra. Ne așteptăm să găsim jucării. Pe internet apar numai jucării”, spun soții Istrate.

Jumbo anunțase inițial că se va deschide la sfârșitul lunii decembrie, însă recent a apărut un panou pe clădirea magazinului de la ieșirea din oraș, unde este scris mesajul: „Deschidem în noiembrie”.

Magazinul are o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați. Jucării, accesorii pentru bucătărie și baie, rechizite, articole specifice sărbătorilor sunt doar o parte dintre obiectele pe care sibienii le pot cumpăra de la Jumbo.