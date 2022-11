Perioada de iarnă aduce cu ea numeroase cazuri de răceală și gripă. Pentru evitarea lor, medicii sibieni recomandă, pe lângă vaccinarea antigripală, vitaminele și o dietă echilibrată.

Mai mulți medici din Sibiu ne-au spus că lucrul cel mai important în această perioadă este suplimentarea aportului de vitamine, în special vitamina C, atât pentru copii, cât și pentru adulți. „Sunt recomandate în această perioadă vitamina C, vitamina D și vitamina D3. Suntem într-un anotimp rece și ne aflăm într-o zonă cu climă temperată, deci este bine să consumăm multe lichide, miere și lămâie”, recomandă medicul de familie Gabriela Chealda. Aceasta recomandă în primul rând lămâile, datorită cantității mari de vitamina C, apoi merele, măceșele, cătina, nucile și stafidele, care se pot găsi atât în piețe, cât și la magazine. Totodată, fructele enumerate asigură un aport consistent de enzime și fibre.

Dieta echilibrată întărește sistemul imunitar

Pe lângă vitamine, medicii mai amintesc că o dietă echilibrată stă la baza unui sistem imunitar puternic. Consumul regulat de fructe, legume, cereale integrale și pește, spun aceștia, furnizează vitaminele și mineralele esențiale pentru un sistem imun competent, consolidează sănătatea, reduce numărul și severitatea îmbolnăvirilor.

Dintre legume, medicii recomandă preponderent consumul de sfeclă, varză, țelină, morcov, ceapă și praz. Ei spun că este bine să evităm alimentele industriale și să alegem mâncarea simplă, gătită în casă. Medicii subliniază, totodată, că este important să consumăm multe lichide, pentru a elimina toxinele și pentru a ne menține organismul la un nivel optim de hidratare. Apa fierbinte combinată cu miere și lămâie poate fi de ajutor, deoarece lămâia conține multă vitamina C, în timp ce mierea are un efect calmant pentru gâtul iritat.

Evitați aglomerația și respectați regulile de igienă

Medicii spun, de asemenea, că este important ca în această perioadă să respectăm regulile de igienă și să evităm zonele aglomerate, în special dacă avem simptome de răceală sau viroză. ,,Celor care sunt bolnavi le recomandăm izolarea pentru a nu transmite virusul sau bacteria și pentru a nu se suprainfecta”, spune Alexandra Ene, Medic specialist în medicină de familie.

„Trebuie să vă spălați pe mâini cel puțin 20 de secunde, cu apă și săpun. Încercați să vă uscați pe mâini cu un șervețel de unică folosință, deoarece prosoapele reutilizabile ajută la răspândirea germenilor, în cazul în care vin în contact cu o persoană răcită sau gripată. Dacă folosiți un prosop, asigurați-vă că acesta va fi spălat frecvent”, ne-a sfătuit un alt medic din Sibiu. Acesta a adăugat că nu este recomandat să ne atingem fața cu mâinile, deoarece germenii pot pătrunde în organism prin ochi sau prin nas.

