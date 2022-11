Accidentul s-a produs duminică, în orașul chinez Guangdong după ce Tesla Model Y a mers fără control doi kilometri. Camerele de trafic din Guangdong au înregistrat un groaznic accident provocat de o Tesla Model Y care a suferit o defecțiune de software. În imagini puteți vedea cum mașina rămâne accelerată atunci când șoferul său încearcă să parcheze pe marginea drumului folosind sistemul automat, transmite abc.es, citând agenția de presă Nexta.

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.



It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B