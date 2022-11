Un cartier întreg din Cisnădie de pe pe strada Stejarului a rămas marți fără apă. O datorie de 80.000 de lei este motivul pentru care sute de familii ce locuiesc în 17 blocuri au rămas fără apă la robinete.

Mai mulți cisnădieni au avut parte de o surpriză neplăcută marți după amiază. Când au ajuns acasă oamenii au observat că nu au apă, cu toate că sunt cu facturile la zi.

„Am venit de la lucru și am văzut că nu mai am apă. Am înțeles de la vecini că s-a luat apa din cauza neplății în tot cartierul. Noi am plătit facturile, sunt la zi. Cei de la asociație nu știu ce au făcut cu banii. Nu se poate să stăm așa, suntem oameni care mergem la serviciu, nu putem să stăm nespălați. Cineva trebuie să ia asociația la răspundere să se vadă ce s-a întâmplat cu banii”, spune o locatară.

Apă Canal confirmă debranșarea – ”Sunt datorii de vreo 80.000 de lei”

Directorul de la Apă Canal Sibiu, Vasile Maier, este de părere că aceasta a fost singura soluție pentru a afla care este adevărul și ce s-a întâmplat cu suma de 80.000 lei care nu au fost plătiți. Acesta este de părere că „oamenii sunt de bună credință” și că problema ar putea fi la Asociația de Proprietari.

„Sunt datori. Au datorii de vreo 80.000 lei. Am avut o acțiune acum două sau trei săptămâni și atunci ne-a cerat domnul primar și ne-a cerut să îi mai „păsuim”, să facem un program de eșalonare a plăților și care nu a fost respectat și acum am tăiat apa. S-ar putea să fie problema să fie problema la partea de administrare. S-ar putea ca oamenii să fi plătit către administrator și acesta să nu fi virat banii către noi. Nu putem afla decât dacă tăiem apa și oamenii merg înspre cei care le gestionează fondurile. Suntem curioși unde este adevărul, eu personal bănuiesc că oamenii sunt de bună credință și au plătit dările către asociație, dar din partea asociației credem că s-a întâmplat ceva, însă așteptăm să vedem reacția asociației și a oamenilor. Fără să facem acțiunea aceasta nu aveam cum să aflăm adevărul, o să află probabil mâine dacă oamenii au plătit și atunci vor fi pornite alte demersuri legale. Sigur că nu o să îi privăm de apă dacă aflăm că altcineva e de vină”, a explicat Maier Bondrea Vasile, director general la Apă Canal Sibiu.

Revenim miercuri cu mai multe detalii.