O hoață dă târcoale prin mai toate magazinele și restaurantele din incinta centrului comercial Promenada din municipiul Sibiu și, folosindu-se de aceeași metodă, îi păcălește pe vânzători și îi lasă fără bani. Femeia își câștigă existența de mai bine de un an de zile în mall-ul de la Gară, și nu prin muncă cinstită, ci înșelând oamenii. O vânzătoare a povestit cum a fost trasă pe sfoară, dorind să îi avertizeze pe colegii săi care lucrează în mall să fie vigilenți.

O sibiancă angajată la Food Court în mall-ul Promenada, a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum anume a fost înșelată și lăsată fără bani de o escroacă. „Această infractoare a înșelat mai mulți casieri în mall-ul de la Gară. Vine și fură din magazine, iar pe vânzători îi păcălește. Ieri (n.red.: luni) a venit la restaurant în zona de Food Court, mi-a cerut o porție mică de mâncare, să fie ceva de o sumă mică. Am văzut că avea un teanc de bani în mână. Apoi mi-a zis că mai vrea ceva, apoi s-a răzgândit, a mai vrut încă ceva, și când să îi dau restul m-a întrebat dacă mă ajută dacă îmi dă un leu. Între timp ea a băgat banii în buzunar, fără ca eu să apuc să iau bancnota ei, eu i-am dat restul și apoi a plecat. Prin această metodă, m-a derutat, m-a păcălit. Practic ea nu a plătit ce a cumpărat, din contră, a plecat de la mine cu mai mulți bani în buzunar”, a povestit sibianca.

Femeia și-a dat seama abia mai târziu ce s-a întâmplat, atunci când a observat că lipsesc bani din casa de marcat. Pentru a nu avea probleme la locul de muncă, s-a văzut nevoită să pună suma respectivă înapoi din buzunarul său. „A plecat cu 100 de lei, iar eu sunt bună de plată. Nu mai am ce să fac”, s-a resemnat sibianca.

După incident, aceasta a vizualizat imaginile de pe camerele de supraveghere și a așa a putut vedea ce s-a întâmplat și cine e hoața. „Când am văzut filmarea, am observat că femeia respectivă avea și o sticlă de suc în mână, dar nu era de la noi. Probabil înainte să vină la mine, a mai păcălit la fel pe cineva. M-am dus cu poza ei la paza mall-ului și așa am aflat că este cunoscută pentru faptele sale. Acum ceva vreme a încercat să fure o bluză dintr-un magazin de haine. A încercat să desfacă siguranța, nu a reușit, însă a rupt bluza. Problema este că nu e singura care face asta, sunt mai mulți. Au pățit-o și alți colegi și vreau să trag un semnal de alarmă, să fie mai vigilenți toți casierii”, a adăugat vânzătoarea.

Metoda este una foarte folosită de hoți și, deși este destul de cunoscută, mulți oameni sunt prinși în plasă. La fel ca în cazul prezentat de sibiancă, indivizii îi derutează pe casieri, iar la final pleacă cu restul necuvenit. Același lucru i s-a întâmplat unui alt sibian, în 2019, însă de această dată într-o benzinărie de pe Șoseaua Alba Iulia. La acea vreme, omul povestea că escroaca l-a făcut de bani cu zâmbetul pe buze. (MAI MULTE DETALII AICI)