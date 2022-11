Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului se apropie cu pași repezi. Renumita trupă de hip-hop B.U.G Mafia concertează sâmbătă, 19 noiembrie, la Backyard. Se anunță a fi o petrecere care nu trebuie sub nici o formă ratată.

Dacă ai fredonat cel puțin o dată versurile piesei emblematice „Să cânte trompetele”, acum a venit momentul să cânți împreună cu celebrii artiști români care au lansat-o. Sâmbătă, la ”The Home of Backyard”, începând cu ora 21:00, cei care au peste 18 ani și au chef de distracție sunt așteptați să se distreze până dimineața. „Aducem doar artiști de top, pe cei mai buni”, spune Ionuț Veștemean, unul dintre acționarii de la Backyard.

Petrecerea alături de B.U.G. Mafia, veteranii hip-hop-ului românesc, va fi una memorabilă atât pentru iubitorii acestui gen de muzică, cât și pentru cei care vor să se distreze „pe cinste”. Versurile care au făcut înconjurul țării – „Am fost peste tot, În anii ce-au trecut, Am făcut ce-am vrut, În anii ce-au trecut, Am rămas la fel, În anii ce-au trecut, Tot aici, niciodată n-am plecat, niciodată”, vor răsuna sâmbătă la ”The Home of Backyard”.

Cei interesați pot cumpăra bilete online (DETALII AICI). În prezent, un bilet costă 180 lei. Rezervările se fac la numărul de telefon +40 (743) 272 597.