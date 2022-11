Până acum câțiva ani, Sibiul era destinația academică favorită pentru studenții din Republica Moldova. Datorită programului Erasmus, comunitatea studenților străini din oraș este mult mai diversă acum.

Cei mai mulți dintre studenții străini care au ales să-și petreacă un semestru din actualul an universitar în Sibiu s-au bizuit pe recomandările colegilor care au vizitat – și au îndrăgit – orașul prin programul Erasmus. „Am ales România pentru că universitatea mea mi-a oferit oportunitatea să vin aici, în Sibiu. Am vorbit cu o fată care a a venit aici anul trecut și mi-a spus că s-a distrat și că universitatea de aici a fost perfectă. Am ales să vin aici cu un prieten, coleg de universitate. A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o, pentru că este un oraș foarte liniștit, dar în același timp poți avea parte de multă distracție. Sunt multe locuri unde te poți distra, iar organizarea la universitate este perfectă. Până acum totul este bine, totul este perfect” ne-a spus Giuseppe Faniello, student venit din Italia.

S-au îndrăgostit de Sibiu și vor să revină

Studenții străini sosiți de curând în oraș spun că acomodarea în Sibiu a fost ușoară, iar orașul este calm și plin de oameni dornici să te ajute. „A fost ușor să ajung aici și să iau o cameră. Îmi place Sibiul. Orașul este liniștit și îmi place că pot să merg oriunde fără griji. Nu mi-a fost greu să mă acomodez, oamenii mi-au spus ce aveam nevoie, dacă întrebam ceva îmi răspundeau imediat. Îmi plac arhitectura și istoria orașului, aș vrea să le arăt familiei și prietenilor de acasă Sibiu,” ne-a spus Selin Polat, studentă la medicină venită din Turcia.

Mai mulți dintre cei cu care am vorbit ne-au spus că orașul i-a făcut să-și dorească să se întoarcă în România și să descopere alte tradiții și zone din țara noastră. „Eu am venit din Spania, studiez ca să devin profesor. Am ales România pentru că este un loc bun pentru Erasmus. Poate o să mă întorc în România anul viitor, cunosc câțiva oameni care vor veni la anul în Sibiu și poate o să vin cu ei”, ne-a mărturisit Daniel Martinez. Farhan Ahmed Guedi, care a venit la Sibiu ca să studieze Relații internaționale din Dijbouti (n.r. Africa) , spune că îi place aici și dacă se va putea va mai veni în România.