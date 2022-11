Un cartier din Cisnădie a rămas marți fără apă din cauza unei datorii de 80.000 de lei pe care Asociația de Proprietari ”Stejarul” o are la Apă Canal Sibiu. În prezent, 17 blocuri nu au în continuare apă, iar președinta asociației de proprietari încearcă să strângă banii de la locatari (DETALII AICI).

Din cauza datoriei foarte mari, reprezentanții companiei Apă Canal Sibiu nu anulează debranșarea, urmând pașii legali. Lista cu blocurile debranșate se găsește aici.

Prima factură restantă a fost înregistrată în luna august 2021. Din spusele președintei Asociației de Proprietari, cele mai mari facturi restante le au locatarii din blocul cu numărul 14, care fie sunt plecați în străinătate, fie nu lucrează. Cea mai mare datorie individuală este de aproximativ 16.900 lei, iar alți locatari înregistrează restanțe de peste 10.000 de lei.

„Eu răspund pentru tot ce este. Este o factură pe care mi-au emis-o vineri, eu nu am avut timp când să încasez banii. Până acum am strâns aproape 10.000 lei. Am restanțieri care nu au plătit, sunt alții care nu au niciun venit și din cauza astea ne-au oprit apa. De exemplu, la blocul 19 este cineva – o doamnă plecată în Germania – care are o datorie de 13.000 lei. Eu nu mă pot duce în casă la oameni cu chitanțierul. Îmi dau toată silința să strâng banii, încă mai sunt pe teren”, ne-a declarat Dana Frunzescu, președinta Asociației de Proprietari.