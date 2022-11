Un copil născut în Filipine a fost declarat persoana cu numărul opt miliarde în lume, prag atins marți, 15 noiembrie.

Este vorba de o fetiță, născută la Spitalul Memorial Dr Jose Fabella din Tondo, care a primit numele Vinice Mabansag, potrivit Daily Mail, relatează ziare.com

Autoritățile filipineze i-au dat fetiței titlul simbolic, deși Organizația Națiunilor Unite (ONU) nu a declarat pe nimeni drept persoana cu numărul opt miliarde.

În trecut, ONU a declarat persoana cu numărul cinci miliarde în 1987, pe cea cu numărul șase miliarde în 1999 și pe cea cu numărul șapte miliarde în 2011 – semn al creșterii accelerate a numărului oamenilor pe Pământ. În 1950, populația lumii era de doar 2,5 miliarde.

De asemenea, ONU estimează că populația lumii va continua să crească până la aproximativ 8,5 miliarde în 2030, 9,7 miliarde în 2050 și 10,4 miliarde în anii 2080.

LOOK: The world welcomed early Tuesday (Nov. 15) Vinice Mabansag of Delpan,Tondo at the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Manila, as its symbolic 8 billionth inhabitant from the Philippines. 📷 POPCOM NCR | via Wilnard Bacelonia pic.twitter.com/ILhOqYjSNB