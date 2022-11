Darius Nicolae Galea, tânărul din Cornățel care a furat o autospecială de poliție de la sediul IPJ Sibiu, abia dacă mai putea vorbi atunci când a fost prins de oamenii legii, în noaptea în care a comis fapta. Acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate și, vorbind în dodii, îi implora pe agenți să îi scoată cătușele.

Tânărul din Cornățel, care la finalul lunii octombrie a reușit să fure o mașină de poliție, s-a plimbat beat cu ea prin oraș și s-a jucat de-a polițistul a fost prins la câteva ore de la comiterea acestor fapte. Aflat într-o stare avansată de ebrietate, bărbatul abia dacă mai putea scoate coerent câteva cuvinte. Fostul polițist Marian Răduinea a publicat pe Facebook o filmare din acea noapte, în care apare sibianul, care îi ruga pe agenți să îl descătușeze.

„Nu mă încătușa. Sună la poliție, te rog frumos, eu am fost reținut și am zis că mă duc până la Vâlcea, am mai avut 100 de lei și am zis că îi dau pe drum și m-a lăsat aici autobuzul. Te rog frumos nu mă mai ține așa încătușat, să las și eu mâinile libere”, le-a spus tânărul imediat după ce a fost prins.

Internat la Psihiatrie

După toate acestea, tânărul a fost audiat, iar mai apoi, în 22 octombrie, a fost arestat preventiv. Vreme de treizeci de zile, el ar fi urmat să stea în spatele gratiilor, fiind cercetat pentru furt în scop de folosință, furt, uzurparea de calități oficiale, conducerea unui autovehicul având acest drept suspendat, conducere sub influența alcoolului, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Doar că, după câteva zile, Judecătoria Sibiu a revocat măsura arestării preventive și a dispus internarea medicală provizorie a acestuia. În prezent, el se află la Spitalul de Psihiatrie. Tânărul nu a fost mulțumit de măsură, așa că a contestat-o. Magistrații au respins încă cererea, prin urmare a rămas internat.