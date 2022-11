O mamă a născut prematur la Sibiu după ce a fost refuzată de mai multe spitale din țară. Mama a fost transferată la Sibiu de la Râmnicu Vâlcea, unde doctorii nu i-au dat prea multe șanse fetiței. Datorită medicilor și a personalului, copilul a supraviețuit și este sănătos, depășind toate complicațiile prematurității.

Mă numesc Alexandra, sunt din Râmnicu Vâlcea și vreau să vă povestesc cum a decurs nașterea mea prematură, la 26 de săptămâni, după ce medicii de la spitalul din Râmnicu Vâlcea medici mi-au spus că fetița nu va trăi, potrivit Totul Despre Mame.

Am luat trei infecții din spital: candita, streptococ și stafilococ auriu

Eram însărcinată în săptămâna 22, când am ajuns prima dată la maternitatea din Râmnicu Vâlcea cu dureri. În urma controlului, mi s-a zis că am colul deschis și că e nevoie de internare. A doua zi dimineața, la control, au constatat că problema s-a agravat, așa că m-au dus în sala de nașteri și mi-au spus să nu am așteptări prea mari.

Le-am propus să îmi facă cerclaj, mi-au făcut după multe insistențe și totul a decurs bine. Am rămas internată și am stat la pat timp de patru săptămâni. În săptămâna 26 de sarcină s-a constatat că am luat trei infecții din spital: candida, streptococ și stafilococ auriu. Mi s-au fisurat membranele, am ajuns din nou în sala de nașteri. Când mi s-a desfăcut cerclajul, medicii erau pregătiți pentru avorton, doamna doctor spunându-mi că fetița nu are nicio șansă.

Mi s-a rupt sufletul văzând-o conectată la aparate

Seara, medicul a sunat la spitale cu dotări superioare pentru a încerca un transfer. La București i s-a spus că nu sunt locuri, la Craiova răspunsul a fost: „nu mai băgăm încă un incubator în priză pentru ea”. În cele din urmă, s-a acceptat transferul la Sibiu, iar înainte ca eu să plec din maternitate medicul neonatolog mi-a spus că nu are rost să mă lupt pentru un copil cu handicap. I-am spus că eu îl cresc, nu dânsa, și am plecat spre Sibiu.

Am ajuns cu ambulanța în data de 11.03.2022, la ora 12:00, și m-au dus direct în sala de travaliu, cu perfuzii care să mă ajute să țin sarcina cât mai mult. După un travaliu dureros și intens, a doua zi la ora 9:25 am născut pe cale naturală o fetiță de 780 de gr, în săptămâna 26 de sarcină. După câteva ore, am urcat să o văd la Terapie Intensivă. Micuța era conectată la aparate, mi s-a rupt sufletul văzând-o cu atâtea fire și aparate pe ea.

Personal bun și sufletist

A doua zi, medicul neonatolog m-a anunțat că fetița are hemoragie și are nevoie de transfuzie. Cât am stat în spital cu ea, ne-am confruntat cu displazie bronhopulmonară, icter, hemoragie intestinală, hemoragie craniană și retinopatie de gradul 3. Am avut parte de un personal deosebit de bun și sufletist. Doamna doctor neonatolog a fost mereu lângă mine și m-a încurajat, motiv pentru care îi mulțumesc din tot sufletul. Fetita a stat intubată 3 luni, a învins toate bolile, este o minune de la Dumnezeu. Am plecat acasă după 5 luni de spitalizare, cu fetița bine și sănătoasă, având 5 kg și 54 cm.