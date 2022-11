Te-ai gandit vreodata cum ar fi sa beneficiezi de ambianta inconfundabila creata de un semineu la tine in apartament? Cu un semineu electric profesional din catalogul online PeFoc.ro acest lucru este posibil, si chiar avantajos! In plus, venirea sarbatorilor este prilejul ideal de a achizitiona un astfel de dispozitiv termic performant si care va asigura atat confortul termic in interiorul locuintei tale, cat si o estetica deosebita, oferita de designul impresionant si tehnologia performanta utilizata pentru redarea aspectului focului in semineu.

Seminee electrice

Un semineu electric reprezinta fara dar si poate cea mai facila, inovativa si avantajoasa alternativa pentru un semineu clasic pe lemne! Acest dispozitiv nu presupune transformarea locuintei intr-un santier pentru amplasare, iar montajul, punerea in functiune si consumul minim se numara printre multimea de avantaje oferite. Ai posibilitatea de a achizitiona semineu in diverse variante, in functie de utilizare sau instalare: semineu electric tip focar incastrabil sau semineu electric pe perete cu rama din MDF inclusa, la pret atractiv si potrivit pentru toate gusturile si buzunarele!

In plus, un focar electric incorporabil reprezinta un element de design deosebit, mai ales in preajma sarbatorilor! Este un produs versatil pentru orice tip de incapere si vine cu un proces de instalare facil, fie ca acesta presupune incorporare in mobilier pe perete sau in rama de semineu. Semineul electric impresioneaza de asemenea prin utilizarea intuitiva si confortabila datorata telecomenzii incluse in kitul de semineu. Chiar daca focarul nu include si rama de semineu, aceasta poate fi aleasa in functie de designul interior al incaperii de amplasare, iar montajul se face in doar cativa pasi simpli! Pentru o imagine de ansamblu asupra aspectelor de care beneficiezi la achizitionarea unui focar de semineu electric, iata cateva dintre cele mai importante avantaje pe care le prezinta aceste dispozitive termice:

Display LED cu optiune de modificare a culorii flacarii;

Montaj facil si rapid (15 minute);

Telecomanda inclusa in kit pentru o utilizare confortabila si de la distanta;

Termostat de ambianta si afisaj reglabil;

Randament termic pentru incalzirea unei suprafete de aprox. 30mp;

Varietate larga de stiluri, designuri si dimensiuni dintre care poti alege;

Pret avantajos la achizitie si oferte atractive la o multime de modele;

Consum minim – aprox. 4W

Protectie la supraincalzire

Dintre toate aceste avantaje importante, probabil ca cel mai remarcabil este consumul redus oferit de un semineu electric din catalogul PE FOC. Tehnologia 3D LED pe care o includ aceste dispozitive vine cu un consum de doar 11,2 W/h, ceea ce reduce considerabil consumul de energie electrica, oferind garantia confortul termic si unei ambiante deosebite in acelasi timp.

Daca un semineu electric nu e tocmai ceea ce ti-ai dori, site-ul PeFoc.ro contine si alte variante de seminee decorative ce pot fi amplasate atat la casa, cat si la apartament.

Seminee decorative

Cunoscute si sub denumirea de ,,seminee false”, aceste dispozitive inovative sunt ideale pentru persoanele care locuiesc la apartament multumita mentenantei facile, lipsei fumului si necesitatii de racordare la un cos de fum! Consulta gama disponibila in catalogul PE FOC si alege varianta de semineu decorativ ideala pentru caminul tau dintre modelele de bioseminee, seminee pe gaz sau seminee de exterior!

Chiar daca un semineu decorativ, fie el electric, pe bioetanol sau pe gaz, reprezinta o alternativa avantajoasa pentru persoanele ce locuiesc la apartament, magazinul online PeFoc.ro contine si dispozitive trainice si fiabile pentru incalzirea unei case de dimensiuni mai mari:

Sobe pe lemne

Oferta PE FOC vine cu preturi atractive la orice model de soba pe lemne din fonta sau samotata, cu design rustic sau modern, mini sau suspendata si care este proiectata respectand cele mai inalte standarde de calitate in domeniu!

Termoseminee pe lemne

Un termosemineu lemne este metoda ideala de realizare a unui semineu care sa poata fi utilizat si ca centrala termica, sa aiba o durata lunga de viata si sa poata fi montat atat pe drept, cat si pe colt!

Indiferent ca locuiesti la casa sau la bloc, un semineu reprezinta un plus de design, ambianta si eleganta in orice incapere ar fi amplasat. Catalogul online PeFoc.ro vine cu o varietate bogata de modele si dimensiuni pentru semineele electrice si decorative pentru apartament, dar si la sobele pe lemne sau termoseminee care asigura confortul termic in toata locuinta, cu un pret avantajos si transport garantat direct la usa ta!