O mare parte dintre cisnădienii care locuiesc pe strada Stejarului încă nu au apă, din cauza datoriilor acumulate de-a lungul timpului. Până când situația se va clarifica localnicii cumpără apă sau sunt ajutați de rude și prieteni. Deja situația persistă de trei zile, iar oamenii sunt la capătul răbdării.

De marți, mai mulți locuitori ai orașului Cisnădie au rămas fără apă după ce Compania Apă Canal SA a debranșat mai multe blocuri de la rețea. În prezent, mai sunt patru blocuri debranșate, restul fiind rebranșate după ce o parte din datorii au fost achitate.

Am mers în Cisnădie să vorbim cu locatarii afectați de situația actuală. Discuțiile despre lipsa apei și datoriile de la Asociația de Proprietari se aud la fiecare colț de strada din oraș. Mulți localnici puteau fi văzuți cu bidoane goale de apă care voiau să ia apă de la cisterna care a fost zilele trecute adusă în cartier de către primărie, însă astăzi s-au întors cu ele goale pentru că autospeciala nu a mai venit. Alții și-au cumpărat baxuri de apă sau au cerut ajutorul prietenilor.

Zeci de familii încă nu au apă

Maribela este o tânără studentă care nici astăzi nu are apă și este nevoită să apeleze „la lighean”. „Mi se pare foarte urât, foarte discriminatorie situația. Dacă un om nu plătește de ce ceilalți să sufere pentru acel om? Avem noroc că avem niște rude în apropiere și mergem la ele să mai facem câte un duș sau la lighean, ca pe vremuri”, spune Maribela.

Un alt locatar, Călinescu, cu toate că este cu facturile la zi, din cauza unor datornici din bloc nici în prezent nu are apă. „Nu mai avem apă și nici cisterna nu mai e. Am stat fără apă patru zile, apă pentru toaletă de unde să luăm? Stai nebărbierit, nespălat. A venit frigul și eu mă duc să car apă cu mașina că au furat banii. Am tot cărat la apă de m-am săturat, e destul. Am bidoane de cinci litri și car de unde pot, îl mai sun pe fratele meu, mai iau de la el. Primarul ne-a ajutat cât a putut, el a adus cisterna”, spune Călinescu.

Iulian Cioran, un alt locatar este și el nemulțumit de situație, cu toate că el începând de astăzi are apă. „Problema e că sunt sumele de bani foarte mari care sunt restante și nu știm de unde sunt pentru că atâta timp cât am plătit lunar în avans, dar în schimb s-a oprit apa. Ieri, răspunsul de la Apă Canal a fost că pe ei nu îi interesează să se judece cu cei de la Asociația de Proprietari ei au 45 de zile să plătească sumele restante, iar după 45 de zile lor le este mul mai ușor să închidă apa, pe ei nu îi interesează că lasă oamenii fără apă”, spune un alt locatar, Iulian Cioran.

Un cartier întreg din Cisnădie de pe strada Stejarului a rămas marți fără apă. O datorie de 80.000 de lei este motivul pentru care sute de familii care locuiesc în 17 blocuri au rămas fără apă la robinete. Între timp, odată cu achitarea mai multor datorii, 13 blocuri au fost rebranșate.

Președinta Asociației de Proprietari a strâns o mare parte din datorii

Președinta Asociației de Proprietari, Dana Frunzescu, a participat și ea la discuțiile cu locatarii. Aceasta spune că ar fi strâns o mare parte din sumă de când li s-a tăiat apă, aproximativ 30.000 lei. „Mai rămân trei blocuri care nu o să aibă apă până mâine. Am fost astăzi și am dus la Apă Canal 15.000 lei, iar acum mă mai duc cu 3.000 lei, peste o oră mai primesc peste 1.400 lei. Cu ce am strâns și ieri de pe teren și cu ce am strâns aseară am ajuns la 30.000 lei, dar datoria nu este de 80.000 lei. Ei mi-au băgat 80.00 lei cu factura curentă, datoria este de 50.000 lei”, spune Președinta Asociației de Proprietari.

Reprezentanții Companiei Apă Canal SA spun că s-au făcut plăți suplimentare și că au mai rămas doar 4 blocuri debranșate din cele 17. „Sunt șanse să se facă încasări noi, urmate de plăți noi de datorii. E posibil ca mâine situația sa revină la normal”, spun oficialii Apă Canal SA.