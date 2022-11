Beneficiarii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități (CPCD) Turnu Roșu vor primi și în acest an cadouri de la Moș Crăciun. Aceștia au scris deja scrisori, unde și-au notat dorințele. Zeci de europarlamentari se implică pentru a le trimite darurile pe care și le doresc.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a spus, în cadrul unei conferințe de presă organizată vineri la Sibiu, că toți copiii, beneficiari ai centrului de plasament din Turnu Roșu, vor primi cadouri de Crăciun. Micuții au trimis deja scrisori către Moș Crăciun.

„Alături de colegii mei, facem și în acest an acțiunea de Crăciun, cu care v-am obișnuit. Am solicitat tuturor europarlamentarilor sprijin pentru copiii de la Turnu Roșu. Fiecare și-a ales un copil care a scris o scrisoare către Moș Crăciun. Avem zeci de europarlamentari care donează pentru acești copii. În 17 decembrie va avea loc acțiunea în care dăm din nou cadourile de la Moș Crăciun. Facem asta în fiecare an. A pus și Sibiul chestia asta pe hartă în Parlamentul European. (…) Copiii i-au scris lui Moș Crăciun, iar fiecare europarlamentar și-a ales o scrisoare și îndeplinește copilului respectiv dorința. Eu voi lua cel puțin 2 sau 3 copii, deocamdată nu am ales aceste scrisori”, a spus europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță.

Proiectul a fost demarat în anul 2019, iar de atunci europarlamentarii le oferă daruri de Crăciun copiilor mai puțin norocoși din județul Sibiu.