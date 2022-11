Qatar a închiriat oameni să facă atmosferă la una dintre cele mai controversate și scumpe ediții din istorie a Cupei Mondiale de Fotbal. Gazdele fac orice este posibil pentru a impresiona și pentru a arăta cât de minunat este la turneul final mondial, notează HotNews.ro.

În ultima perioadă, presa internațională a tot scris despre o categorie inedită care va apărea la un CM de fotbal: vorbim despre suporterii închiriați. Imagini cu astfel de fani au și apărut pe rețelele sociale, iar jurnaliștii de la SporX au venit cu detalii și mai precise.

🚨 Qatar have hired fans from Pakistan to fill stadiums for the World Cup. 👀



Each fan receives: $10 and 3 meals per day, accompanied with free accommodation. #Qatar2022 #FIFAWorldCup



(Source: @sporx ) pic.twitter.com/ZFMkoHUNdQ