O sibiancă a deschis în luna noiembrie un spațiu de educație non-formală pentru preșcolari. Animată de pasiune și de dorința de a lucra cât mai mult cu cei mici, tânăra a pus bazele unui concept nou dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Ana Orlandea este sibiancă și are frumoasa vârstă de 33 de ani. Traiectoria ei profesională a dus-o prin mai multe domenii – de la pedagogie până la fotografie și marketing – însă ea și-a dorit, de când se știe, să lucreze cu copiii. Marea ei pasiune s-a împlinit luna asta, când a pus bazele unui proiect unic în Sibiu, dedicat copiilor. „Planeta lui Da” este locul în care Ana lucrează la dezvoltarea armonioasă a celor mici prin joacă.

Cum a luat naștere proiectul „Planeta lui Da”

Absolventă a Liceului Pedagogic din Sibiu și a Universității de Arte din Cluj, Ana a predat pentru o bună perioadă de timp la grădiniță și la gimnaziu, a cochetat cu fotografia și marketing-ul, dar inima ei a rămas mereu alături de preșcolari. Momentul decisiv în nașterea proiectului „Planeta lui Da” a fost acela când și-a dat seama că propriul ei copil s-a adaptat mult mai ușor la grădiniță datorită exercițiilor realizate acasă.

„Cred că ideea de a lucra pe cont propriu în zona aceasta a încolțit mai demult. Chiar dacă am absolvit Liceul Pedagogic, nu mi-am imaginat vreodată să rămân în învățământul de stat. Mi-am dorit ceva mai personal, mai cald, mai aproape de sufletul copiilor. Adevărul este că ideea a început să răsară după ce l-am avut pe fiul meu. După ce l-am avut pe el, am început să citesc mult mai mult despre cum aș vrea să îl cresc pe el și despre ce activități și ce materiale aș vrea ca el să aibă. Făcând asta și lucrând cu el zilnic, mi s-a confirmat că valoarea pe care noi o dăm activităților de formare în primii ani de viață este foarte importantă”, spune Ana.

Părinții pot să asiste la ateliere

După o documentare vastă, Ana a combinat în atelierele de joacă pentru cei mici domenii multiple – artă, activități STEM, lectură, motricitate fină/grosieră(dexteritate) și activități senzoriale. Ana și-a dorit să fie mai mult suflet în desfășurarea activităților, așa că a inclus și activități de yoga, de lectură și de acceptarea gândurilor și a emoțiilor. Un atelier durează aproximativ o oră jumătate, din care prima jumătate de oră este dedicată acomodării. Urmează atelierul propriu-zis, iar la final, timp de un sfert de oră, Ana le citește celor mici timp o poveste referitoare la tematica abordată în ziua respectivă.

„Am citit mult despre diverse metode pedagogice. Am „călătorit” prin mai multe ”zone educaționale” – Montessori, Waldorf, RIE (Resources for Infant Educarers – Resurse pentru Educatorii și Îngrijitorii Sugarilor), iar acum aprofundez educația tradițională care se face în instituțiile de stat. Am trecut prin mai multe pedagogii până când am creat această structură, am identificat niște zone de bază pe care fiecare copilaș ar trebui să le dobândească până la înscrierea în școală. „Da”-ul a pornit de la educația cu blândețe, dorința de acceptare, de toleranță, de incluziune și deschiderea către a asculta copiii”, spune Ana.

Ana a avut grijă ca spațiul să fie unul familiar, luminos și potrivit copiilor cu vârste fragede cu care lucrează – de la 1 la 4 ani. Grija ei merge până la punctul în care folosește plastilină făcută în casă pentru a elimina orice risc. La un atelier participă cel mult șase copii la activitățile în interior și zece la cele în exterior, pentru ca aceștia să poată socializa fără să se simtă copleșiți. De asemenea, părinții sunt bineveniți să asiste la atelierele organizate de tânăra sibiancă.