Un proiect de lege care prevede că tinerii de 17 ani vor putea să doneze sânge, cu acordul scris al părinţilor, cu îndeplinirea criteriilor medicale şi cu avizul medicului, a fost depus la Parlament de deputaţii USR Diana Stoica, Oana Ţoiu şi Adrian Wiener.

“Vedem cu toţii în fiecare zi apeluri disperate ale oamenilor pe Facebook, ale familiilor şi prietenilor pacienţilor care au nevoie de sânge pentru a supravieţui şi realitatea este că în fiecare clipă în România mama cuiva, bunicului cuiva, prietena cuiva are nevoie de sânge pentru a supravieţui şi doar 2% dintre dintre donatorii de sânge din România donează sânge. Media europeană este undeva la 6% şi noi am avea nevoie de un 4% pentru a putea acoperi necesarul de de transfuzii din România. Ultimii opt ani i-am dedicat ameliorării crizei de sânge din România din societatea civilă, din Ministerul Sănătăţii şi din Parlament şi am constatat în acest timp că fiecare picătură de sânge contează”, a afirmat deputatul USR Diana Stoica, la o conferinţă de presă la Parlament, relateaza Agerpres.

Ea a subliniat că o singură donare de sânge poate salva două vieţi.

“Acesta este este motivul pentru care astăzi am depus proiectul de lege prin care să permitem şi tinerilor de 17 ani să doneze sânge cu acordul scris al părinţilor şi cu întrunirea tuturor criteriilor medicale de eligibilitate, bineînţeles”, a adăugat Stoica.

Deputatul USR Adrian Wiener a spus că tânăra generaţie trebuie lăsată să se implice civic, adăugând că tinerii pot fi promotori ai donării de sânge.

“Împreună am gândit această lege care este în acord cu directiva europeană. Eu sunt convins că există un munte de entuziasm şi empatie în această tânără generaţie şi cred că trebuie doar să-i lăsăm să se implice civic. În rândul lor pot fi promotori ai donării, pot trage după ei adulţii, pot seta noi standarde în societate. Sunt entuziaşti şi entuziasmul este contagios. Trebuie doar să să le deschidem porţile”, a adăugat Wiener.

La rândul său, deputatul USR Oana Ţoiu a explicat că sunt cazuri în spitale în care se amână operaţii în funcţie de grupa de sânge, acest lucru ducând la creşterea riscurilor medicale şi costurile publice de spitalizare.

“În spitale acum este doar jumătate din cantitatea de sânge necesară şi soluţiile sunt două: creşterea numărului de donatori şi creşterea frecvenţei de donare. Sunt ţări, aşa cum este Canada, Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie care deja au această vârstă de 17 ani la care poţi merge legal să donezi, dacă îndeplineşti criteriile medicale: 50 de kilograme, tensiunea bună, sigur, acordul medicului. Şi de aceea vrem ca şi legislaţia din România, conform practicilor acestor ţări şi conform directivelor europene, să fie coborâtă vârsta legală la care poţi să donezi sânge la 17 ani, cu acordul părinţilor şi al medicului care verifică starea de sănătate în aceste condiţii”, a adăugat Ţoiu.

Potrivit deputatei USR, sunt studii care arată că în ultimii trei ani, de exemplu, 42% dintre tineri au avut cel puţin o acţiune de voluntariat şi 70% dintre ei cred că acţiunile lor poate să conducă la bine în comunitate.

“Sperăm (…) că ei devin un model de comportament în familie, că îşi trag părinţii sau grupul social la acţiunile de donare, pentru că le e frică mai puţin de nou, pentru că miza, aşa cum a ieşit şi prin consultările cu centrele de transfuzie sanguine şi cu organizaţiile de tineri medici, cu federaţia patronală a cabinetelor medicilor de familie, este ca donarea de sânge să devină o rutină, nu doar în cazuri de urgenţă sau acolo unde este o persoană apropiată ca rudă sau ca prieten”, a mai spus Ţoiu.