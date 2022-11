Tiberiu Tioc este sibianul care face vocea plantelor auzită printr-un dispozitiv unic în România. Tioc este singurul din țară care a reușit să surprindă muzica pe care plantele o emit în comunicarea lor cu oamenii, folosind un echipament realizat împreună cu cercetători din Italia.

Profesor de Biologie la Colegiul Național “Samuel von Brukental” și la Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Tioc spune că pasiunea pentru această ramură a existenței sale a început timpuriu, încă de când era copil, iar un rol crucial în alegerea meseriei l-a avut tatăl său, un mare biolog pasionat de biologie și taxidermie (n.r. – împăiere).

Tiberiu Tioc spune că e dezamăgit de modul în care oamenii tratează acum natura, însă este optimist în ceea ce privește viitorul. “Suntem într-o recesiune din punct de vedere al conservării naturii. Din păcate, daunele pe care noi le producem naturii sunt uneori ireversibile, iar conștientizând faptul că și plantele au un oarecare suflet și pot comunica, suferi sau simți, mă gândesc că poate reușim să facem ceva pentru viitor astfel încât mediul în care trăim să fie mai bun pentru noi și pentru plante” relatează acesta.

Plantele pot comunica prin sunete

Proiectul pe care Tioc l-a demarat în urmă cu zece ani are scopul de a înțelege mai bine cum comunică plantele. Una dintre concluziile studiului a fost că plantele pot emite și prelua sunete și că există o interconectare între cele care se află în același spațiu. “Am lucrat alături de colegi de-ai mei, cercetători din Italia, care au dezvoltat un dispozitiv care ne ajută să înțelegem plantele. Am făcut câteva experimente de-a lungul timpului și am constatat că plantele comunică între ele prin diferite metode, iar una dintre ele este muzica”, spune Tiberiu Tioc.

Dispozitivul are două boxe și doi electrozi care sunt atașați de rădăcina plantei și de una dintre frunze. “Dacă nu există un circuit închis, nu există posibilitatea de a transmite sunetele. Acest proces durează de la câteva secunde până la un minut sau două”, spune Tioc. Unele plante pot comunica în ”strofe muzicale”, apoi au o pauză sau un refren în care nu comunică nimic, iar altele comunică neîntrerupt și trec dintr-o strofă într-un refren.

O altă concluzie este aceea că plantele modificate genetic nu pot emite sunete, în timp ce plantele naturale, da. “Plantele modificate genetic nu pot produce aceste sunete, sunt cumva lipsite de capacitatea de a comunica. Există însă și o parte pozitivă – dacă luăm de exemplu răsadul de roșii modificat genetic și îl punem lângă cel natural, apoi le lăsăm împreună 4-5 zile, acesta este capabil să preia sunetele sau <<să învețe>> partea de comunicare de la cel natural”, relatează Tioc.

Copiii sunt încântați de experiment

Tiberiu Tioc povestește cu drag experiența pe care elevii săi o trăiesc în momentul în care experimentul le este prezentat la clasă. “Aproape toate clasele la care predau au beneficiat de acest experiment, unde bineînțeles că au fost uimiți. Unii dintre ei bineînțeles că nu m-au crezut și au zis că este un fake, dar ulterior au crezut pentru că am probat pe mai multe plante și au văzut că funcționează foarte bine”, spune acesta.