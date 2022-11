Un sibian care locuiește în Valea Aurie a cumpărat de la magazinul ”Mega Image” din cartier smântână de gătit duminică, 20 noiembrie. După ce a ajuns acasă, a gătit și a consumat mâncarea preparată cu smântâna cumpărată din magazin, a observat că aceasta expirase de zece zile. Imaginile trimise de acesta arată că toate cutiile cu smântână de pe raft erau expirate. Sibianul a depus plângere la Protecția Consumatorului.

„Am fost în weekend la Mega Image în Valea Aurie și am cumpărat smântână de gătit. M-am întors acasă, am gătit și am mâncat. După ce am mâncat m-am uitat întâmplător pe cutie și am văzut că era expirată de zece zile. M-am întors la magazin și managerul mi-a spus că îmi pot da altă smântână la schimb, sau îmi dau banii înapoi. Ce să fac cu 6 lei? Dacă mă îmbolnăvesc, ce fac? Am cerut un număr de telefon de la altcineva de la ”Mega Image”, am sunat și am primit aceeași <<ofertă>>”, a spus sibianul Bogdan Caltea. ”Am refuzat și am depus plângere la Protecția Consumatorului”, a declarat Caltea.

Am luat legătura cu unul dintre responsabilii magazinului Mega Image din cartierul Valea Aurie, care ne-a confirmat că i-a oferit mai multe opțiuni bărbatului pentru a rezolva situația, dar acesta a refuzat. „A venit înapoi la magazin, i s-au oferit banii sau alt produs în termen, însă a refuzat. Produsul a rămas acolo din greșeală. Este greșeala noastră, ne asumăm”, a spus responsabilul magazinului.

Sibianul își menține plângerea

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sibiu a răspuns cu promptitudine la plângerea lui Caltea. „Vă rugăm să încercaţi, în prima fază, rezolvarea pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră, împreună cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul”, spune răspunsul CJPC Sibiu.

”Dacă nu ajungeți la o înțelegere cu acesta și considerați că vă sunt încălcate drepturile, vă rugăm să-i solicitați un punct de vedere în scris cu privire la problema dumneavoastră. În cazul în care răspunsul nu este unul satisfăcător, aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie / sesizare ce se va rezolva în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factură fiscală, bon fiscal sau chitanţă, contract, certificat de garanţie sau alte documente, care fac dovada achiziției produsului sau prestării unui serviciu. Neatașarea acestora va duce la clasarea sesizării”, precizează CJPC Sibiu. ”Dacă ulterior veți ajunge la o înțelegere cu operatorul economic, vă rugăm să ne trimiteți pe email o înștiințare prin care ne anunțați retragerea reclamației / sesizării”, transmit reprezentanții CJPC.

Bogdan Caltea a declarat că nu are de gând să ajungă la o înțelegere cu magazinul și o să își mențină plângerea.