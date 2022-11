Parcul Tilișca, al doilea cel mai mare parc al Sibiului, va fi gata în primăvară. Lucrările au fost executate în proporție de 80%. Până acum a fost realizată infrastructura din zona adiacentă, au fost livrate toate echipamentele și dotările necesare, urmând ca acestea să fie și montate înainte de deschidere. Următorul pas va fi amenajarea spațiului verde, care va fi posibilă atunci când vor da undă verde specialiștii peisagiști. Astrid Fodor, primarul Sibiului, a spus, în ședința de Consiliu Local de joi, că au fost finalizate marile proiecte de infrastructură, iar acum a venit rândul investițiilor în zone unde sibienii pot petrece timpul liber.

Astrid Fodor, primarul Sibiului, a spus, în ședința de Consiliu Local de joi, că parcul Tilișca se va deschide în primăvara anului viitor, adăugând că au fost finalizate marile lucrări de infrastructură, iar acum a venit rândul investițiilor în parcuri, zone de agrement și de sport. Dacă până nu de mult singurele zone de petrecere a timpului liber erau parcul Sub Arini, Grădina Zoologică și Muzeul Astra, în viitor sibienii vor avea acces la mai multe variante.

„Acest proiect face parte dintr-o serie de proiecte care au în vedere crearea unor zone de agrement, de sport și de petrecere a timpului liber. După ce ne-am apropiat de finalizarea marii lucrări de infrastructură, iar aici mă refer la reabilitarea a sute de străzi de pământ, reabilitarea cartierelor de blocuri, practic se încheie reabilitarea tuturor cartierelor de blocuri ridicate până la Revoluție, am ajuns să implementăm proiecte care diversifică modul în care sibienii pot să își petreacă timpul liber. Aici mă refer la proiecte deja implementate. Am început cu proiectul Skate-Park, a urmat proiectul lacului Binder. În primăvară, după ce se înverzește, căci durează până iese iarba, vom da în folosință parcul Tilișca, și acum urmează acest proiect cu amenajarea Dealurilor Gușteriței. Vreau să subliniez că aceste proiecte, toate se desfășoară în zone diferite ale orașului. Până acum, întreaga presiune privind petrecerea timpului liber de către sibieni, în natură, se desfășura către zona de sud a orașului, Parcul Sub Arini, Grădina Zoologică, Muzeul Astra. Prin faptul că facem aceste investiții va fi o ofertă mult mai mare, mai diversificată pentru cetățenii noștri să își petreacă timpul liber”, a spus Astrid Fodor.

Cum arată parcul Tilișca și ce lucrări mai trebuie executate

Ionuț Ghișe, consilier local din partea USR, a scris, joi, pe pagina de Facebook, care este gradul de execuție a lucrărilor la parcul Tilișca, ce lucrări s-au făcut și ce mai urmează. Potrivit acestuia, lucrările „au ajuns la un grad de execuție în proporție de 80%, doar că nu și valoric, doar din punct de vedere al etapelor proiectului”. Echipamentele și dotările au fost livrate, dar montajul acestora se va realiza înainte de deschiderea parcului, planificată pentru prima jumătate a anului viitor.

„Infrastructura din zona adiacentă propusă prin proiect este realizată (drum, rețele de apă și canalizare, trotuare, iluminat etc). Astăzi (n.red.: joi) se va asfalta strada Preot Bacca, acest obiectiv intermediar fiind important. Urmează amenajarea spațiului verde (iarbă, arbori, arbuști, labirint tip gard viu, etc) atunci când specialiști peisagiști vor considera că se întrunesc condițiile prielnice pentru plantarea acestor tipuri de plante. Pe Calea Dumbrăvii sunt alți copaci, alte specii și de aceea acolo s-au putut planta”, a scris acesta pe Facebook.

Ghișe a mai spus că a primit asigurări că nu vor mai exista alte întârzieri la parcul Tilișca și că executantul „s-a mișcat bine”.