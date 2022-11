Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că a ”detronat” Târgul de Crăciun de la Sibiu și afirmă că Sibiul a ”copiat” de la Craiova ideea deschiderii târgului în 11 noiembrie.

Lia Olguța Vasilescu a declarat ieri la ”Kanal D” că Târgul de Crăciun de la Craiova ar fi unul dintre cele mai spectaculoase târguri din țară. „Noi am anunțat primii că vom deschide pe 11 noiembrie! Ne-a preluat și Sibiul, în sensul că au venit și ei imediat și au anunțat data de 11 noiembrie! Ani la rând, cel (târgul – n.r.) de la Sibiu a fost cel mai important Târg de Crăciun din Români. Anul acesta, cu părere de rău, nu mai este și nu mai este niciun alt Târg de Crăciun din România care să fie peste cel al Craiovei! Numărul instalațiilor este dublu față de anul trecut”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Data deschiderii târgului a fost stabilită la începutul anului

Andrei Drăgan, Președintele Asociației ”Events for Tourism” care organizează Târgul de Crăciun de la Sibiu, contrazice afirmațiile primăriței de la Craiova. ”Data deschiderii Târgului de la Sibiu a fost stabilită și comunicată Primăriei încă de la începutul anului, pentru a fi înscrisă în Agenda Culturală”, declară Drăgan. „Chiar dacă informațiile acestea nu sunt făcute publice, decizia este luată cu mult înainte”, spune acesta.

Drăgan spune că asociația pe care o conduce nu caută o competiție între târgurile de crăciun din țară și că lucrul cel mai important este ca România să devină cunoscută și să se dezvolte pe această ramură turistică. „Credem că <<validarea>> Târgului de Crăciun din Sibiu o primim de la vizitatori. Aceștia sunt singurii care contează. Noi nu urmărim o competiție între târguri, ci mai degrabă ca România în ansamblu să se dezvolte ca o astfel de destinație”, spune Drăgan. ”Pentru asta oferim consultanță altor primării. Am avut discuții în acest sens inclusiv la Craiova – în 2017, am fost solicitați să oferim servicii de organizare a târgului de acolo, dar nu am continuat acea colaborare. Ne bucurăm să vedem că, în urma discuțiilor cu noi, au considerat că merită investit în acel târg, și le urăm succes”, a mai adăugat Andrei Drăgan.