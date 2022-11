USR a lansat, joi, „Cartea Neagră a Guvernării PSD-PNL”, în Piața Victoriei, iar vineri aceasta a fost prezentată și în cadrul unei conferințe de presă organizată de USR la Sibiu. Adrian Echert, membru în Biroul Național al USR și consilier județean, a descris, în mare, ce se regăsește în cartea ce are peste o sută de pagini.

Adrian Echert a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă organizată vineri la Sibiu, „Cartea Neagră a Guvernării PSD-PNL” și a arătat ce cuprinde. Acesta a spus că datorită guvernanților, scumpirile pe care le trăiesc astăzi românii nu au mai existat din anul 2004.

„Vreau să vă prezint ce a lansat USR ieri (n.red.: joi) și ce sărbătorim, dacă vreți, astăzi (n.red.: vineri) și anume un an de guvernare PSD-PNL. Am hotărât să o facem cu o carte neagră a guvernării PSD-PNL, aici sunt 106 pagini cu lucruri care s-au întâmplat total împotriva unei guvernări bune și responsabile. E un an de guvernare unde ca titlu avem scumpiri record, plagiate și proiecte ratate, acesta ar putea fi sumarul guvernării de un an. Din cauza guvernării PSD și PNL, românii trăiesc astăzi mult mai rău decât anul trecut și nu o spunem noi, o spun statisticile și sondajele făcute de instituțiile de specialitate. Peste 85% din oameni cred că ne îndreptăm într-o direcție greșită.

Asemenea scumpiri în acest an în care au guvernat PSD și PNL nu au mai existat din 2004. În ultimii 19 ani de zile nu am avut scumpiri la curent, gaze și încălzire, peste 30, 40 la sută cum avem acum. Nu mai vorbim de pâine și alimentele de bază, care se simt zi de zi în buzunarele românilor. Nu pot să nu zic că peste 700.000 de familii plătesc astăzi rate mult mai mari din cauza acestei guvernări dezastruoase. Asta nu pentru că există un context internațional pe care cu toții îl știm, ci pentru că Guvernul nostru se împrumută în neștire ca să acopere deficitul pe care tot el îl creează. Acum nu mai suntem sub o lupă așa de strictă a Uniunii Europene în ceea ce privește deficitul și asta a făcut ca această guvernare să își angajeze cel puțin 15.000 de oameni în instituțiile centrale ale statului, fiind partide mari cu multă vechime au multe guri de hrănit, și asta se reflectă și în ratele românilor, pentru că banii din piață sunt atrași de stat la niște dobânzi foarte mari, de 8-9%. Persoane private în alte țări iau dobânzi mult mai mici decât se împrumută statul român și lipsa banilor de pe piață face ca toate ratele noastre, ale românilor, să crească. Cheltuirile în neștire și angajările doar pentru a îndestula efectivul de partid ne-au adus în situația asta”, a spus Adrian Echert.

În „cartea neagră” se regăsesc aspecte despre criza energetică, plafonarea prețului la lemne, autostrăzile și drumurile naționale și proiectele prin PNRR.

„Alte decizii inepte ale Guvernului, în încercarea sa de a diminua criza energetică, au fost de a ne duce până la urmă la cele mai mari prețuri ale energiei din Europa. Guvernul Ciucă a ales cea mai proastă formă de intervenție și anume o compensare și o plafonare, fără să reducă taxele pe energie, lucru pe care USR l-a propus de nenumărate ori, ceea ce a continuat să ducă prețurile și mai sus la energie și să facă să existe și mai puține pe piață. Vedem acum că pleacă distribuitorii importanți din piața României tocmai din cauza acestei măsuri. Compensarea nici nu s-a plătit încă furnizorilor și nu știe nimeni să ne spună oficial nota de plată a acestei decizii. Noi estimăm că e undeva la 40 de miliarde de lei, ceea ce este imens. Banii aceștia nici nu sunt bugetați în acest an și anul viitor.

Un alt exemplu, în loc să ajute în perioada asta rece a făcut de fapt opusul, plafonarea prețului la lemne de foc. Inițial s-a mers pe 500 de lei, după care prim ministrul a zis că trebuie să fie o plafonare de 400 de lei, ceea ce în a doua zi după decizie a dus la lipsa totală a lemnului de foc de pe piață. Aproape 40% din populația României se încălzește cu lemne de foc, iar producătorii care aveau costuri cu mult peste nu și-au permis să pună în comercializare la aceste prețuri, lucru pe care guvernanții l-au înțeles și au dat înapoi și au zis că a fost o decizie foarte proastă.

Într-un singur an de guvernare, PSD și PNL au anulat și blocat licitații pentru 815 kilometri de autostradă și pentru drumuri naționale au reziliat contracte pentru 330 de kilometri. Alți încă 660 de kilometri au o situație incertă pentru că proiectarea lor nu a fost făcută cum trebuie, iar din cauza incompetenței domnului ministru Grindeanu, statul român trebuie să plătească aproape 600 de milioane de lei pentru întârzierile de la podul de la Brăila.

Ministrul Rafila nu a reușit încă să aleagă cele 25 de spitale sau modul în care se vor aloca banii prin PNRR pentru modernizarea și construcția de spitale noi, aveam termin până în septembrie să trimitem aceste criterii și lista de spitale, lucru care nu s-a întâmplat nici până acum. Cum bine știm noi, ca sibieni, finanțarea noului spital în Sibiu depinde de aceste lucruri. Principala sursă de modernizare a României, PNRR, un acronim pe care PSD și PNL nu l-au înțeles, le-a luat foarte mult timp să înțeleagă că e public, chiar pe site-ul Ministerului Fondurilor, și domnul Ciolacu ne-a spus în nenumărate rânduri că așteaptă desecretizarea lui ceea ce era o gogomănie completă. Noi suntem una dintre puținele țări care am publicat încă la aprobare chiar și anexele unde sunt toate detaliile PNRR, erau pe site, putea să le acceseze oricând. După ce au reușit totuși să afle că este public, le-a luat mai multe luni să înțeleagă cum funcționează și suntem în urmă cu multe lucruri.

Ca să marcăm acest moment, ieri, în Piața Victoriei, a fost amplasat un panou unde au fost afișate mesaje ale cetățenilor, au putut trimite ieri prin SMS și site mesaje pe care ei le au pentru această guvernare, pentru acest an, pentru această coaliție. Peste 4.700 de cetățeni au trimis mesaje acestui Guvern. Câteva dintre ele exprimă ce simt cetățenii, citez: <<Nu aveți bani de pensiile românilor, dar aveți bani de pensii speciale și angajări la stat, risipă pentru voi și foamete pentru noi>>, <<Ați distrus justiția și ne-ați sărăcit. Ne-am săturat să muncim pentru legile voastre, ne vedem la vot>>, <<Vioricăi Dăncilă i-ar fi rușine pentru acest Guvern>>”, a spus Adrian Echert în conferința de presă de vineri organizată de USR Sibiu.